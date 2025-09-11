Fc 26 Galatasaray Reytingleri Açıklandı

GALATASARAY FUTBOLCULARININ REYTİNGLERİ AÇIKLADI

Galatasaray kadrosundaki futbolcuların EA Sports FC 26 oyunundaki reytingleri netleşti. Bu yeni reyting listesi, hem tanınmış yıldızları hem de genç yetenekleri kapsıyor. EA Sports FC 26’da Galatasaraylı oyuncuların reytingleri belirlendi. Takımda yer alan isimler arasında en yüksek puana sahip olan futbolcular dikkat çekerken, genç yetenekler de bu listede kendine yer buldu. İşte Galatasaray’ın FC 26 reyting listesi:

YILDIZ OYUNCULARIN REYTİNGLERİ

Galatasaray kadrosundaki ünlü futbolcuların EA Sports FC 26 reytingleri kesinleşti. Kadronun en yüksek reytingine sahip oyuncu 87 puanla Victor Osimhen oldu. Onun ardından, 83 puanla İlkay Gündoğan ve Lucas Torreira yer aldı. Leroy Sané ve Alexis Sanchez ise 82 puan alarak dikkat çekti. Mauro Icardi’nin reytingi ise 81 olarak belirlendi.

EA SPORTS FC 26 YAYIN TARİHİ VE PLATFORMLAR

EA Sports FC 26, dünya genelinde 26 Eylül 2025 tarihinde piyasaya sunulacak. Oyun, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC ve Amazon Luna platformlarında oynamak mümkün olacak. Bu durum, futbolseverlerin çeşitli cihazlarda oyunu deneyimleme şansı bulmasını sağlıyor. Ultimate Edition ön sipariş veren oyuncular, resmi çıkış tarihinden bir hafta önce, 19 Eylül 2025’te oyuna erişebilecek. Aynı tarihte EA Play üyeleri de 10 saatlik deneme sürümünü oynama fırsatına sahip olacak. Bu sayede oyuncular, yeni mekanikleri, lisanslı ligleri ve takımları önceden keşfetme imkanı bulacak.