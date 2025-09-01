Haberler

Fc Andorra, Efe Akman’la Anlaştı

İSPANYA’DA YENİ HİZMET VE İŞ BİRLİĞİ

İspanya 2. Lig takımı FC Andorra, genç oyuncu Efe Akman ile birlikte başarılı bir adım attı. Galatasaray altyapısından yetişen Efe Akman, 2023 yazında A takıma yükseldikten sonra yeni bir heyecan için FC Andorra’ya transfer oldu. İspanyol kulübü, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

EFE AKMAN’IN GALATASARAY PERFORMANSI

Efe Akman, 2024-2025 sezonu boyunca Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 9 maçta görev talep etti. Oyuncunun kariyerindeki bu gelişme, hem onun geleceği hem de FC Andorra’nın kadrosunda yer alması açısından önemli bir aşama oluşturuyor.

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu KKTC’ye Gitti

Yeni atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdi.
Gazeteciler, İsrail Saldırısını Kınadı

Lübanon'da gazeteciler, İsrail'in Gazze'deki medya mensuplarını hedef almasını protesto etmek ve Gazze'deki meslektaşlarıyla dayanışma içinde olmak için bir eylem gerçekleştirdi.

