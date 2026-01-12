Fcc, SpaceX’in Starlink Uydularını Onayladı: Sayı 15 Bine Ulaştı

Federal İletişim Komisyonu, SpaceX’in yörüngeye ek 7 bin 500 adet Gen2 Starlink uydusu yerleştirme isteğini onayladı. Bu karar ile birlikte şirketin uzaya fırlatma izni aldığı ikinci nesil uydu sayısı toplamda 15 bin adede ulaştı. Onaylanan uydular, gelişmiş tasarımları ve son teknoloji donanımları ile desteklenerek daha fazla frekansta çalışabilme yeteneği kazanmış durumda.

HÜCRESEL BAĞLANTI OLANAĞI SAĞLIYOR

Bu yeni uydular, ABD dışındaki kullanıcılara doğrudan hücresel bağlantı imkanı sunarken, ABD sınırları içerisinde de ek kapsama alanı ve performans artışı sağlayacak. Şirket, T-Mobile ile gerçekleştirdiği ortaklık sayesinde abonelerine uzak bölgelerde dahi mesajlaşma ve uygulamalara erişim imkânı sunmayı hedefliyor. Gelecekte sesli görüşme hizmetinin de devreye alınması planlanıyor.

YÖRÜNGE GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ ADIM

Bunun yanı sıra SpaceX, uzaydaki çarpışma risklerini azaltmak amacıyla 4 bin 400 uydusunun irtifasını düşürerek yörünge güvenliği için önemli bir adım atmış durumda.