Fcc, SpaceX’in Starlink Uydularını Onayladı: Sayı 15 Bine Ulaştı

fcc-spacex-in-starlink-uydularini-onayladi-sayi-15-bine-ulasti

Federal İletişim Komisyonu, SpaceX’in yörüngeye ek 7 bin 500 adet Gen2 Starlink uydusu yerleştirme isteğini onayladı. Bu karar ile birlikte şirketin uzaya fırlatma izni aldığı ikinci nesil uydu sayısı toplamda 15 bin adede ulaştı. Onaylanan uydular, gelişmiş tasarımları ve son teknoloji donanımları ile desteklenerek daha fazla frekansta çalışabilme yeteneği kazanmış durumda.

HÜCRESEL BAĞLANTI OLANAĞI SAĞLIYOR

Bu yeni uydular, ABD dışındaki kullanıcılara doğrudan hücresel bağlantı imkanı sunarken, ABD sınırları içerisinde de ek kapsama alanı ve performans artışı sağlayacak. Şirket, T-Mobile ile gerçekleştirdiği ortaklık sayesinde abonelerine uzak bölgelerde dahi mesajlaşma ve uygulamalara erişim imkânı sunmayı hedefliyor. Gelecekte sesli görüşme hizmetinin de devreye alınması planlanıyor.

YÖRÜNGE GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ ADIM

Bunun yanı sıra SpaceX, uzaydaki çarpışma risklerini azaltmak amacıyla 4 bin 400 uydusunun irtifasını düşürerek yörünge güvenliği için önemli bir adım atmış durumda.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hayrabolu Trafik Kazasında Eski AK Parti’li Başkan Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sertaç Dede hayatını kaybetti. Dede'nin eşi, bebeği ve minibüs sürücüsü yaralandı.
Gündem

Tokat’ta Otobüs ve TIR Çarpıştı: 7 Yaralı

Sivas-Tokat yolunda bir yolcu otobüsü, seyir halindeki TIR'a çarparak kazaya yol açtı. Olayda 7 yolcu yaralandı.
Gündem

Furkan Bölükbaşı Hakkında Tahliye Kararı Alındı

Cumhurbaşkanına yönelik suikast ve saldırı suçlamasıyla tutuklu bulunan Furkan Bölükbaşı serbest bırakıldı.
Gündem

Pütürge’de Kar Kalınlığı 1 Metreye Yakaladı

Malatya'da soğuk hava dalgası devam ediyor; kent merkezinde sağanak yağmur etkili olurken, Pütürge'de kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.
Gündem

Iğdır Hastanesinde Su Sızıntısı Hasta Koridorlarını Etkiledi

Iğdır'daki Devlet Hastanesi'nde acil servis ile poliklinikler arasındaki koridorda tavandan sızan su, zemininde çamur birikmesine neden oldu. Bu durum hastalar için olumsuz şartlar yarattı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.