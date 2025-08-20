Haberler

Fda, Kirli Karides İçin Uyardı

RADYOAKTİF KİRLENME UYARISI

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, radyoaktif kirlenme endişesi nedeniyle halka Walmart’da satılan bir karides markasını tüketmemeleri yönünde bir uyarıda bulundu. Kurum, yaptığı açıklamada, ABD’ye girmeyen bir sevkiyatta radyoaktif Sezyum-137 tespit edilmesi sonucunda Walmart’a Endonezya’dan temin edilen üç parti çiğ dondurulmuş karidesin piyasadan çekilmesi talimatını verdiğini aktardı.

KANSER RİSKİ HAKKINDA BİLGİ

FDA, düşük dozlarda tekrar tekrar maruz kalmanın bu izotopun kanser riskini artırabilecek bir faktör olduğunu belirtiyor. Ancak, tespit edilen seviyelerin akut bir risk oluşturacak düzeyde olmadığını da vurguladı. Great Value markalı karidesin, Endonezyalı bir firma olan PT Bahari Makmur Sejati’den alındığı ifade edildi. Bu ürünler, Florida, Teksas ve Pensilvanya dahil 13 eyaletteki Walmart mağazalarında satışa sunuluyor.

ŞİRKETLERDEN YANIT BEKLENİYOR

Walmart ve Bahari Makmur Sejati, bu uyarıyla ilgili yaptıkları yorum taleplerine henüz yanıt vermedi. Alınan bu önlemler, tüketicilerin sağlığının korunması adına atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

16 Operasyon Düzenlendi, 21 Şüpheli Yakalandı

İzmir’de düzenlenen 16 kaçakçılık operasyonunda 5 milyon lira değerinde makaron, gümrük kaçağı sigara ve tarihi eserler gibi birçok kaçak malzeme ele geçirildi.
Haberler

Ali Ertaş Yeni Eve Taşındı

Kentsel dönüşüm nedeniyle evinden ayrılan halk ozanı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, hayırseverler sayesinde yeni bir eve kavuştu ve mutluluk yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.