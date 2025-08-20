Fda, Kirli Karides İçin Uyardı

RADYOAKTİF KİRLENME UYARISI

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, radyoaktif kirlenme endişesi nedeniyle halka Walmart’da satılan bir karides markasını tüketmemeleri yönünde bir uyarıda bulundu. Kurum, yaptığı açıklamada, ABD’ye girmeyen bir sevkiyatta radyoaktif Sezyum-137 tespit edilmesi sonucunda Walmart’a Endonezya’dan temin edilen üç parti çiğ dondurulmuş karidesin piyasadan çekilmesi talimatını verdiğini aktardı.

KANSER RİSKİ HAKKINDA BİLGİ

FDA, düşük dozlarda tekrar tekrar maruz kalmanın bu izotopun kanser riskini artırabilecek bir faktör olduğunu belirtiyor. Ancak, tespit edilen seviyelerin akut bir risk oluşturacak düzeyde olmadığını da vurguladı. Great Value markalı karidesin, Endonezyalı bir firma olan PT Bahari Makmur Sejati’den alındığı ifade edildi. Bu ürünler, Florida, Teksas ve Pensilvanya dahil 13 eyaletteki Walmart mağazalarında satışa sunuluyor.

ŞİRKETLERDEN YANIT BEKLENİYOR

Walmart ve Bahari Makmur Sejati, bu uyarıyla ilgili yaptıkları yorum taleplerine henüz yanıt vermedi. Alınan bu önlemler, tüketicilerin sağlığının korunması adına atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.