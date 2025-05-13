Feci Kaza Anı Güvenlik Kamerasında Ortaya Çıktı

TRAFİK KAZASININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazası, 8 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Kazanın detayları ve güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Olay, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Ezine-Çanakkale kara yolu üzerindeki Anıtyağ mevkisinde gerçekleşti.

KAMYONUN KAZA ANI

Edinilen bilgilere göre, Oktay Batır’ın kullandığı 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü geçerek karşı şeride devrildi. Kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu. Aynı anda karşı yönden gelen 34 DCJ 400 plakalı otomobil ve İstanbul-İzmir seferini gerçekleştiren, içerisinde 22 yolcu ile 3 personel bulunan Truva Turizm’e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, savrulan tomruklarla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

KAZA SONRASI YARALILAR VE KAYIPLAR

Olay yerine gelen polis, jandarma ve sağlık ekipleri, hemen müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, 5 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 3’ü de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Toplamda 8 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan 15’i taburcu edilirken, 6 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor. 3 yaralı ise yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı. Görüntülerde kamyonun karşı şeride devrilmesi ve sonrasında diğer araçların tomruklara çarptığı anlar net bir şekilde yansıyor.