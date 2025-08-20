Haberler

Feci Kaza Anları Kamerada Kaydedildi

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gaziantep’te gerçekleşen iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya dair güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı. Bu görüntülerde çarpışan araçların taklalar atıp savrulması, kazada hayatını kaybeden 3 kişinin otomobillerinden fırlama anları ve etrafın yoğun bir toz bulutuyla kaplanması yer aldı. Kaza, 17 Ağustos Pazar günü Gaziantep-Nizip karayolu Sinan Mahallesi kavşağında meydana geldi.

KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇLARIN DETAYLARI

İddiaya göre, M.F.E. (42) yönettiği 27 AHG 953 plakalı Volkswagen marka otomobil ile T.S. (30) idaresindeki 27 BCG plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki araç, yol kenarındaki menfeze çarparak hurda yığınına dönüştü. Bu feci kaza sonucunda Mehmet Can H. (19), Hasan Ş. (21) ve Ömer Faruk D. (22) yaşamını yitirdi, ayrıca 3 kişi yaralandı.

KAZA YERİNDEN DETAYLAR VE SORUŞTURMA

Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri kazanın şiddetini gözler önüne seriyor. Görüntülerde kazaya karışan iki aracın savrulma anları ve fırlayan yolcuların görüntüleri dikkat çekiyor. Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı ve kazanın sebebine dair detaylar araştırılıyor.

