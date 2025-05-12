Feci Kaza Kameraya Yansıdı. İş Adamı Hayatını Kaybetti

KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMASI

Denizli’de, ani dönüş yapan bir otomobile çarpan motosikletli iş adamı, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Kaza, Merkezefendi ilçesinin Dokuzkavaklar Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde yaşandı. İş adamı Yusuf Karakaya, sabah saatlerinde motosikletiyle yola çıktığında, önündeki otomobil, akaryakıt istasyonuna girmek için aniden manevra yaptı.

OLAYIN DETAYLARI VE YARALANMA

Karakaya’nın motosikleti, manevra yapan araca çarptıktan sonra kontrolden çıktı ve devrildi. Motosikletten yola düşen iş adamı metresel olarak sürüklendi. Yola savrulan Yusuf Karakaya, başını kaldırma çarparak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Başından aldığı darbenin ardından Karakaya, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yoğun bakımda tedavi gören iş adamı, hayatını kaybetti.

KAZA ANININ KAMERADA YER ALAN GÖRÜNTÜLERİ

Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri olayın şok edici anlarını ortaya koydu. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasında, otomobilin sağa geçiş yapmaya çalışırken hızla gelen motosikletin çarpması ve ardından meydana gelen kontrolden çıkma anları kaydedildi. Bu görüntüler iş adamının savrulma anlarını da ortaya koyuyor.