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Feci Kaza! Sülfürik Asit Dökülen Sürücü Ölümcül Yaralandı

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KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kaza, sabah saat 05.30 sıralarında Dursunbey ilçesinde meydana geldi. Kütahya yönüne ilerleyen Oğuzhan Varol’un yönetimindeki 06 DB 2669 plakalı sülfürik asit yüklü TIR, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki bir şantiyeye girdi. TIR, park halindeki dört araca çarparak devrildi.

ACİL MÜDAHALE VE SONUÇ

Sürücü Oğuzhan Varol, kabinde sıkışma yaşadı ve yola sülfürik asit döküldü. Olayı gören diğer sürücüler durumdan haberdar ederek bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, üzerine sülfürik asit dökülen sürücü Varol’un hayatını kaybettiğini belirledi. Varol’un cesedi, itfaiye ekipleri tarafından kabinden çıkarılarak Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Varol’un, memleketi Samsun’da defnedileceği öğrenildi.

KAZA SONRASI YAPILAN ÇALIŞMALAR

Ayrıca, TIR’dan dökülen kimyasal madde, olay yerine gelen ekipler tarafından temizlendi. Kazaya karışan araçlar ise otoparka çekildi. Jandarma, kazayla ilgili bir soruşturma başlattı.

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