Fed, 17 Eylül 2025’te Açıklayacak

FED’İN FAİZ KARARI GÜNDEMDE

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının Eylül ayında gerçekleştireceği faiz kararıyla küresel finansal piyasaların merkezi oluyor. Piyasalar, Fed’in faiz indirimine gidip gitmeyeceğini ve bu kararın ekonomideki etkilerini merakla bekliyor. Fed’in Eylül ayı faiz kararını ne zaman açıklayacağı ise yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

TOPLANTI TARİHLERİ VE DUYURU SAATİ

Fed, 2025 yılı Eylül ayında önemli bir toplantı düzenleyecek. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 16-17 Eylül tarihlerinde bir araya gelecek ve faiz kararını 17 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21:00’de duyuracak. Faiz kararı, global piyasalarda önemli yankı uyandırarak yatırımcıların stratejilerini doğrudan etkileyecek.

YATIRIMCI BEKLENTİLERİ

Piyasalarda, Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gitmesi bekleniyor. CME FedWatch Tool verilerine göre, yatırımcıların %85’ten fazlası Fed’in Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gideceğini öngörüyor. Eylül ayındaki toplantı, Fed’in para politikasındaki stratejik yönelimi belirleyecek ve global ekonomik görünümü şekillendirecek.