Fed Başkanı Powell’dan Kritik Uyarı!

FEDEX BAŞKANI JEROME POWELL’DAN BASIN TOPLANTISI

Fed’in politika faizini beklentilere uygun bir şekilde değiştirmediğini ve yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmaya devam ettiğini belirten Jerome Powell, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. “Daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon riskleri artmış görünüyor.” diyen Powell, artan belirsizliklere rağmen ekonominin sağlam bir konumda olduğunu ifade etti. İşsizlik oranının düşük olduğunu ve iş gücü piyasasının maksimum istihdam seviyesinde ya da buna yakın bir durumda seyrettiğini aktardı. Enflasyonun önemli ölçüde azaldığını ancak uzun vadeli yüzde 2 hedefinin üzerinde bulunmaya devam ettiğini vurguladı. Powell, “Para politikasının mevcut duruşu, bizleri potansiyel ekonomik gelişmelere zamanında yanıt vermek için iyi bir konumda tutuyor.” şeklinde konuştu.

İLK ÇEYREKTEKİ GÜÇLÜKLER VE TİCARET POLİTİKALARI

Geçen yıl yüzde 2,5 büyüme sonrası Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) ilk çeyrekte bir miktar gerilediğini belirten Powell, bu durumun işletmelerin olası tarifeler öncesinde ithalat yapmalarının net ihracattaki dalgalanmaları yansıttığını aktardı. Powell, bu olağandışı dalgalanmanın GSYH ölçümünü zorlaştırdığını ifade etti. Hanehalkı ve işletmelerle yapılan anketlerden elde edilen verilerde ekonomik görünüm konusundaki duyarlılığın keskin bir şekilde düştüğünü ve belirsizliğin arttığını dile getirdi. Bu durumun büyük ölçüde ticaret politikasına ilişkin endişeleri yansıttığını ifade eden Powell, bu gelişmelerin gelecekteki harcama ve yatırımları nasıl etkileyebileceğinin belirsiz olduğunu kaydetti.

KISA VADELİ ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ

Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin hem piyasa hem de anket tabanlı ölçümlerde yükseldiğine dikkat çeken Powell, tarifelerin bu artışta etkili bir faktör olarak görüldüğünü belirtti. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin ise çoğunlukla yüzde 2 hedefiyle uyumlu olduğunu kaydeden Powell, yeni yönetimin ticaret, göç, maliye politikası ve regülasyonlarda önemli değişiklikler uygulamakta olduğunu dile getirdi. Açıklanan tarife artışlarının beklenenden büyük olduğunu fakat bu politikaların hala gelişmekte olduğunu, dolayısıyla ekonomi üzerindeki etkilerin belirsiz kaldığını ifade etti.

BELİRSİZLİK VE FAİZ POLİTİKASI

Powell, “Açıklanan büyük tarife artışları sürerse, enflasyonda artışa, ekonomik büyümede yavaşlamaya ve işsizlikte artışa yol açabilir.” diye konuştu. Tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin kısa vadeli olabileceğini dile getiren Powell, fiyatlardaki değişimin geçici olabileceğini ancak enflasyonist etkilerin kalıcı olma ihtimalinin olduğunu belirtti. Powell, “Şu an için, politika duruşumuzda herhangi bir ayarlama yapmayı düşünmeden önce daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız.” dedi.

MALİYETLER VE EKONOMİK DURUM

Basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Powell, “Acele etmemize gerek yok. Ekonomik durum çok iyi.” ifadesini kullandı. Belirsizliklerin fazla olduğunu yineleyerek, yapılacak en uygun şeyin beklemek olduğunu düşündüklerini kaydetti. Ayrıca, resesyon olasılığına dair tahmin yapmadıklarını ve önleyici bir faiz indirimine gitme durumlarının olmadığını vurguladı. Ekonomik verilerde bir yavaşlama görmediklerini belirten Powell, “Gerçek verilere göre ekonomide bir yavaşlama olduğu konusunda fazla kanıt yok.” değerlendirmesinde bulundu.

FAİZ İNDİRİMİ VE ZORLUKLAR

Donald Trump’ın faiz indirimine yönelik çağrılarının kararlarını etkilyip etkilemediği sorusuna Powell, “Zorluklar işimizi yapmamızı etkilemez.” yanıtını verdi. Powell, görev süresi dolunca Fed Yönetim Kurulu’nda kalmayı düşünmediğini, şu an sadece halk için en iyi kararları almakla ilgilendiğini belirtti.