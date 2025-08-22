Fed Başkanı Powell’dan önemli açıklamalar yapıldı

Piyasaların dikkatle takip ettiği konuşma gerçekleşti. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Kansas City Fed’in ev sahipliğinde Wyoming eyaletinde organize edilen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda para politikalarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Powell, faiz indirimine kapı aralayarak, “Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir” dedi.

FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ VE EKONOMİK GÖRÜNÜM

ABD ekonomisinin yıl boyunca kapsamlı ekonomik politikalar değişiklikleri bağlamında direnç gösterdiğini aktaran Powell, iş gücü piyasasının maksimum istihdama yakın olduğunu ve enflasyonun hala biraz yüksek olmasına rağmen Kovid-19 salgını sonrası zirvelerinden önemli ölçüde düştüğünü belirtti. Bununla birlikte, Powell, bu yıl ekonominin yeni zorluklarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek, önemli ölçüde artan tarifelerin küresel ticaret sistemini yeniden şekillendirdiğini ve sıkı göç politikalarının iş gücü büyümesinde ani bir yavaşlamaya yol açtığını ifade etti. Uzun vadede, vergi, harcama ve düzenleyici politikalarındaki değişikliklerin ekonomik büyüme ve verimlilik üzerinde önemli etkileri olabileceğini anlattı.

PIYASALARDAKİ HAREKETLİLİK

Powell’dan gelen faiz indirimi sinyalinin ardından piyasalarda önemli hareketlilik yaşandı. ABD borsalarında yüzde 1,5 ila 2,0 oranında yükselişler kaydedilirken, ons altın yüzde 1 artarak 3.372 dolara kadar yükseldi. Kripto varlık piyasasının en büyük birimi Bitcoin de yüzde 2,80’lük bir artışla 116 bin dolara ulaştı. Dolar endeksi ise yüzde 0,80 oranında gerileyerek 97,85 seviyesine düştü. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 1,40 düşüşle 4,26 seviyesine çekildi.