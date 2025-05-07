Fed Başkanı Powell, Ekonomik Risklere Dikkat Çekti

FED BAŞKANI JEROME POWELL’IN BASIN TOPLANTISI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed’in politika faizini beklentilere uygun bir şekilde sabit tutarak yüzde 4,25-4,50 aralığında bıraktığını açıkladı. Basın toplantısında Powell, “Daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon riskleri artmış görünüyor” dedi. Ekonominin mevcut durumuna dair belirsizliklere rağmen, işsizlik oranının düşük kaldığını ve iş gücü piyasasının maksimum istihdam seviyesinde veya buna yakın olduğunu vurguladı. Enflasyonun büyük ölçüde düştüğünü, ancak uzun vadeli yüzde 2 hedefinin biraz üzerinde seyrettiğini aktardı. Powell, mevcut para politikasının potansiyel ekonomik gelişmelere zamanında yanıt vermek için uygun bir konumda olduğunu ifade etti.

İLK ÇEYREKTEKİ GSYH DÜŞÜŞÜ VE TİCARET SORUNLARI

Powell, geçtiğimiz yıl yüzde 2,5 büyümenin ardından Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) ilk çeyrekte bir miktar azaldığını belirtti. Bunun, işletmelerin olası tarifelere karşı önlem olarak yaptıkları ithalatın etkisiyle net ihracattaki dalgalanmaları yansıttığını kaydetti. Hanehalkı ve işletmelere yönelik anketlerde ekonomik görünümle ilgili duyarlılıkta keskin bir düşüş gözlemlendiğini ve belirgin bir belirsizliğin arttığını söyleyen Powell, bu durumun çoğunlukla ticaret politikalarına dair endişeleri gösterdiğini ifade etti. Gelecekteki harcama ve yatırımların bu gelişmelerden nasıl etkileneceğinin henüz net olmadığını da sözlerine ekledi.

KISA VADELİ ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE TARİFE POLİTİKALARI

Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin hem piyasa hem de anket temelli ölçümlerde arttığını kaydeden Powell, bu artışta tarifelerin etkili olduğunu söyledi. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin çoğunun, yüzde 2 enflasyon hedefiyle uyumlu kalmaya devam ettiğini belirtti. Yeni yönetimin ticaret, göç, maliye politikası ve regülasyonlar üzerine büyük politika değişiklikleri üzerinde çalıştığını ifade eden Powell, açıklanan tarife artışlarının beklenenden daha büyük olduğunu ve bu politikaların hala gelişim aşamasında olduğunu aktardı.

TARİFE ETKİLERİ VE ENFLASYON RİSKLERİ

Powell, “Açıklanan büyük tarife artışları devam ederse, bu durum enflasyonda artış, ekonomik büyümelerde yavaşlama ve işsizlikte artışa yol açabilir” dedi. Tarife etkilerinin kısa vadeli olabileceğini söyleyen Powell, bunun fiyatlarda bir defaya mahsus değişiklikler oluşturabileceğini belirtti. Ayrıca, enflasyonist etkilerin daha kalıcı olma olasılığının da bulunduğunu vurguladı. Uzun vadeli enflasyon beklentilerini sabit tutma ve fiyatlardaki artışların sürekli bir enflasyon sorununa dönüşmesini engelleme görevini sürdürdüklerini ifade etti.

POLİTİKA DURUMU VE BEKLENTİLER

Powell, zorlu bir senaryoda maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin birbiriyle çatışabileceğini belirtti. “Şu an için, politika duruşumuzda herhangi bir ayarlama yapmayı düşünmeden önce daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız” dedi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, “Acele etmemize gerek yok, ekonomi dirençli ve oldukça iyi durumda” ifadesini kullandı. Belirsizliğin fazla olduğunu tekrar eden Powell, en uygun olanın beklemek olduğunu vurguladı. Ekonomik verilere dair henüz bir yavaşlama görmediklerini de belirtti.

FAİZ İNDİRİMİ VE POLİTİKA YAKLAŞIMI

Powell, “Tarifeler nihayetinde bu seviyelerde uygulanırsa, hedeflerimize ilerleme kaydedemeyiz, bunun yerine gecikme görebiliriz” diyerek, faiz indirimi konusunda tahminde bulunmayacağını ve gidişata göre politika faizini düşürebileceklerini veya sabit tutabileceklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi taleplerinin kararlarını etkileyip etkilemediği sorusuna ise, “Zorluklar işimizi yapmamızı hiç etkilemez” şeklinde yanıt verdi. Görev süresinin sona ermesi sonrasında Fed Yönetim Kurulu’nda kalmayı düşünüp düşünmediği sorusuna karşılık ise, sadece hizmet ettiği topluma en iyi kararları vermeye odaklandığını dile getirdi.