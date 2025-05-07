Fed Başkanı Powell, Ekonomik Riskleri Vurguladı

FED BAŞKANI JEROME POWELL’DAN AÇIKLAMALAR

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed’in politika faizini beklenildiği gibi değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmasının ardından bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Powell, artan belirsizliğe rağmen ekonominin hâlâ sağlam bir konumda bulunduğunu ifade etti. İşsizlik oranının düşük kaldığını ve iş gücü piyasasının maksimum istihdam seviyesinde ya da buna yakın olduğunu vurguladı. Enflasyonun büyük ölçüde azaldığını, ancak uzun vadeli yüzde 2 hedefinin biraz üzerinde seyrettiğini aktaran Powell, “Daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon riskleri artmış görünüyor ve para politikasının mevcut duruşunun bizi potansiyel ekonomik gelişmelere zamanında yanıt vermek için iyi bir konumda tuttuğuna inanıyoruz.” dedi.

EKONOMİK BÜYÜME HAKKINDA GÖRÜŞLER

Powell, geçtiğimiz yılki yüzde 2,5’lik büyümenin ardından Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) ilk çeyrekte kısmen gerilediğine dikkat çekti. Bu gerilemenin, işletmelerin olası tarifeler öncesinde yaptıkları ithalatın net ihracattaki dalgalanmalarla ilişkili olduğunu aktardı. Ayrıca, hanehalkı ve işletmelerle yapılan anketlerde ekonomik görünümle ilgili duyarlılıkta keskin bir düşüş yaşandığını belirterek, bunun büyük ölçüde ticaret politikasına dair endişeleri yansıttığını ifade etti. Powell, bu gelişmelerin gelecekteki harcama ve yatırımları ne şekilde etkileyeceğinin belirsiz olduğuna dikkat çekti.

KISA VADELİ ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin, hem piyasa hem de anket temelli ölçümlerde yükseldiğini belirten Powell, tarifelerin bu artışta etkili bir faktör olduğunu dile getirdi. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin çoğunun ise yüzde 2’lik enflasyon hedefi ile uyumlu kalmaya devam ettiğini aktardı. Yeni yönetimin ticaret, göç, maliye politikası ve regülasyonlar konusunda önemli değişiklikler yaptığına değinen Powell, şu ana kadar açıklanan tarife artışlarının beklenenden çok daha büyük olduğunu, politikaların halen gelişmekte olduğunu ve ekonomi üzerindeki etkilerinin belirsizliğini koruduğunu açıkladı.

TARİFE ARTIŞLARININ ETKİLERİ

Powell, “Açıklanan büyük tarife artışları sürdürülürse, enflasyonda artışa, ekonomik büyümede yavaşlamaya ve işsizlikte artışa yol açması muhtemel.” diyerek, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin kısa vadeli olabileceğini ifade etti. Bunun, fiyatlardaki bir defalık değişimi yansıtabileceğini aktaran Powell, enflasyonist etkilerin daha kalıcı olabileceği ihtimaline de dikkat çekti. Fed Başkanı, uzun vadeli enflasyon beklentilerini sağlam bir şekilde sabit tutmanın ve fiyat seviyesindeki bir kerelik artışların sürekli bir enflasyon sorununa dönüşmesini engellemenin görevlerinin temeli olduğunu belirtti.

BEKLEME STRatejisi

Powell, “Şu an için, politika duruşumuzda herhangi bir ayarlama yapmayı düşünmeden önce daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız.” diyerek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Acele etmenin gereksiz olduğunu, ekonominin dirençli ve oldukça iyi durumda olduğunu belirten Powell, “Daha fazlasını görmek için beklemenin maliyetinin oldukça düşük olduğunu düşünüyoruz.” ifadesini kullandı. Yapılacak en uygun şeyin beklemek olduğunu yineledi ve tarifelerin uygulanması halinde hedeflere doğru ilerlemek yerine bir gecikme yaşanabileceğini dile getirdi.

FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ ÜZERİNE

Resesyon olasılığına dair tahmin yapmadıklarını söyleyen Powell, faiz indirimi sürecinin önleyici olamayacağını belirtti. Ekonomik verilerde henüz bir yavaşlama görülmediğini ifade eden Powell, “Son derece dikkatli bir şekilde izliyoruz. Gerçek verilerde ekonomide bir yavaşlama olduğuna dair çok fazla kanıt görmüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Powell, gümrük vergileri kaynaklı bir şokun yaşanabileceğine dair endişeleri dile getirirken, bu şokun henüz gerçekleşmediğini belirtti. Faiz indirimi tahminleri konusunda öngörüde bulunmayacağını vurgulayan Powell, gidişata bağlı olarak politika faizini düşürebilecekleri ya da sabit tutabileceklerini dile getirdi.

DONALD TRUMP’IN ETKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi taleplerinin kararlarını etkileyip etkilemediği sorusuna ilişkin Powell, “Zorluklar işimizi yapmamızı hiç etkilemez. Dolayısıyla her zaman aynı şeyi yapacağız, yani elimizdeki araçları Amerikan halkının yararına olacak şekilde maksimum istihdam ve fiyat istikrarı için kullanacağız.” yanıtını verdi. Faiz indirimleri konusundaki düşünceleri hakkında, görev süresi dolduktan sonra Fed Yönetim Kurulu’nda kalmayı düşünmediğini belirtti ve şu anda odak noktasının “hizmet ettiği insanlar için en iyi kararları almak” olduğunu aktardı.