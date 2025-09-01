Fed, Eylül’de Faiz Kararını Açıklayacak

FED’İN KÜRESEL FİNANSAL PİYASALARDAKİ ETKİSİ

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılı Eylül ayında gerçekleştireceği faiz kararıyla birlikte küresel finansal piyasaların dikkatini çekiyor. Piyasalarda, Fed’in faiz indirimine gidip gitmeyeceği ve bu kararın ekonomiye olan etkileri büyük bir merakla izleniyor. Fed, Eylül ayındaki faiz kararını ne zaman açıklayacak? Beklentiler hangi yönde?

TOPLANTI TARİHLERİ VE AÇIKLAMA ZAMANI

Fed, 2025 yılı Eylül ayında oldukça kritik bir toplantı yapacak. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 16-17 Eylül tarihlerinde bir araya gelecek ve ardından beklenen faiz kararını 17 Eylül Çarşamba günü, Türkiye saatiyle 21:00’de duyuracak. Bu tarihi açıklama, küresel piyasalarda önemli bir etki yaratacak ve yatırımcıların stratejilerini yönlendirecek.

FAİZ BEKLENTİLERİNE GÖRE YATIRIMCI YORUMLARI

Piyasalarda, Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gitmesi bekleniyor. CME FedWatch Tool verilerine göre, yatırımcıların %85’ten fazlası, Fed’in Eylül ayında 25 baz puan faiz indirimi yapmasını öngörüyor. Eylül ayındaki toplantı, 16-17 Eylül tarihlerinde yapılacak ve toplantının ardından alınan faiz kararı, 17 Eylül Çarşamba günü saat 21:00’de açıklanacak. Bu toplantı, Fed’in para politikasının yönünü belirlemesi açısından büyük bir önem taşıyor ve küresel ekonomik görünümü etkileyebilecek.