Fed, Faiz İndirimi İçin Bekliyor

FAİZ ORANLARI SABİT KALDI

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını 7 Mayıs 2025’te yaparak, faiz oranlarını %4,25-4,5 aralığında sabit tutma kararı aldı. New York Times’ın haberine göre, Fed, ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı agresif ticaret politikalarının ekonomik etkilerini değerlendirmek ve enflasyon risklerini izlemek amacıyla faiz indirimi konusunda temkinli bir yaklaşım benimsiyor. Oy birliğiyle alınan bu karar, 2024 yılının ikinci yarısında başlayan faiz indirimlerinin ardından Aralık’tan bu yana aynı seviyede zorunlu olarak tutulduğunu gösteriyor.

TRUMP’IN VERGİ POLİTİKALARI PİYASALARI ETKİLİYOR

Fed’in toplantısı, Donald Trump’ın ikinci döneminde uyguladığı ticaret politikalarının yol açtığı yüksek ekonomik ve küresel finansal dalgalanma ortamında gerçekleşti. Trump yönetimi, Mart ayından bu yana %10’luk evrensel vergi, çelik, alüminyum ve otomobillere ek vergiler ile Çin mallarına %145’lik asgari tarife uyguladı. Temmuz’a kadar ticaret anlaşmaları için süre tanırken bazı vergileri geri çekti. Ancak bu dalgalı süreç, finans piyasalarında önemli etkiler yaratmaya devam ediyor. Wall Street, Trump’ın ticaret politikaları ve Fed Başkanı Jerome Powell’a yaptığı faiz indirimi baskılarına karşı bir denge bulmaya çalışıyor.

ENFLASYON VE İŞSİZLİK RİSKLERİ ARTIYOR

Fed’in açıklamasında, işgücü piyasasının hâlâ “güçlü” olduğu fakat ekonomik görünümdeki belirsizliğin “daha da arttığı” vurgulanıyor. Yetkililer, Trump’ın harcama kısıtlamaları ve göçmen sınır dışı etme politikalarının ekonomik büyümeyi yavaşlatma potansiyelinden endişeli. Bazı şirketler, tüketicilerin geleceğe dair karamsarlaşmasıyla birlikte satışlarda yavaşlama sinyalleri ortaya koyuyor. Fed, “daha yüksek işsizlik ve enflasyon risklerinin yükseldiğini” belirterek, bu belirsizliklerin iş dünyasını olumsuz yönde etkileyebileceğinden korkuyor.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN NEDEN ACELE EDİLMİYOR?

Fed’in faiz indirimine yönelik temkinli davranmasının ana nedeni enflasyon olarak öne çıkıyor. Pandemi sonrası fiyat baskıları tamamen ortadan kalkmamışken, Trump’ın uyguladığı vergiler enflasyonu yeniden alevlendirebilir. Fed’in yakından izlediği piyasa temelli enflasyon beklentileri, şu aşamada artışın kontrol altında kalacağını gösteriyor. Ancak yetkililer, birkaç yıl önce yaptığı hatayı tekrarlamaktan endişe ediyor. 2021’de pandemi kaynaklı arz sıkıntılarının geçici olacağı düşünülmesine rağmen, enflasyon kalıcı hale gelmişti. Bu nedenle, Fed’in faiz indirimi için belirlediği eşiğin daha yüksek olması bekleniyor.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN GEREKEN VERİLER NELER?

Fed, faiz indirimine geçmeden önce işgücü piyasasında zayıflama olduğuna dair net kanıtlar görmek istiyor. Aylık istihdam artışının durması, negatife dönüşmesi veya işten çıkarmaların artması, Fed’in faiz indirimine yönelmesini sağlayabilir. Ancak bu verilerin beklenmesi, Fed’in geç kalmasına ve ileride daha agresif indirimler yapmasına neden olabilir. Fed Başkanı Jerome Powell, “Daha yüksek işsizlik ve enflasyon riskleri artmış görünüyor” diyerek, ekonomik risklerin daha fazla arttığını ifade ediyor.