Fed Faiz İndirimi Yapmamayı Sinyal Veriyor

FAİZ İNDİRİMİ SINIRI VE DOLARIN DEĞER KAZANIMI

Fed’in yaz aylarından önce faiz indirimi konusunda herhangi bir sinyal vermemesi ve dolardaki değer artışı, altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Küresel piyasalarda bu sabah ons altın, 3.340 doları test ettikten sonra 3.345 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gram altın fiyatı 4.267 TL, çeyrek altın 7.050 TL, cumhuriyet altını ise 28.110 TL’den satılmakta.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Altın fiyatları hafta başından bu yana yüzde 2’nin üzerinde bir değer kaybı yaşarken, ay başından bu yana hâlâ yüzde 2’lik bir artış gösteriyor. Yılbaşından itibaren yatırımcılarına yüzde 28 getiri sağlayan ons altın, son bir yılda ise yüzde 44’ün üzerinde bir artış göstermiş durumda.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE ANALİZLER

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a doğrudan müdahalede bulunmayacaklarını belirtirken, önümüzdeki iki hafta içinde İsrail’in saldırıları ile başlayan çatışmalarda ABD’nin rolü hakkında karar vereceklerini dile getirdi. Trump ayrıca, “İran’a müzakere masasına dönmesi yönündeki baskımı yineledim” ifadesini kullandı. Bu tür açıklamalar, piyasalarda jeopolitik risk algısını etkileyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM VE ÖNEMLİ GÖSTERGELER

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin, ABD’de ise Philadelphia Fed imalat endeksi ve Avro Bölgesi tüketici güven endeksi verilerinin yakından izleneceğini vurguluyor. Teknik açıdan baktıklarında, ons altında 3.300 doların destek, 3.360 doların ise direnç seviyesi olarak öne çıktığı ifade ediliyor.