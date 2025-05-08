Fed Faiz İndirimini Bekliyor: Trump Etkisi

FAİZ ORANLARI SABİT KALDI

ABD Merkez Bankası (Fed), 7 Mayıs 2025’teki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz oranlarını %4,25-4,5 aralığında sabit tutma kararı aldı. New York Times’ın haberine göre, Fed, ABD Başkanı Donald Trump’ın agresif ticaret politikalarının ekonomik etkilerini değerlendirmek ve enflasyon risklerini izlemek için faiz indirimi konusunda temkinli bir yaklaşım benimsiyor. Oy birliğiyle alınan bu karar, 2024’ün ikinci yarısında başlayan faiz indirimlerinin ardından faizlerin Aralık’tan bu yana aynı seviyede kaldığını gösteriyor.

TİCARET POLİTİKALARI PİYASALARI ETKİLİYOR

Fed’in toplantısı, Trump’ın ikinci döneminde uygulamaya koyduğu ticaret politikalarının yol açtığı yüksek ekonomik ve küresel finansal oynaklık ortamında gerçekleşti. Trump yönetimi, Mart ayından bu yana %10’luk kapsamlı vergi, çelik, alüminyum ve otomobillere ek vergiler ile Çin mallarına %145’lik asgari tarife getirdi. Temmuz’a kadar ticaret anlaşmaları için süre tanıyan Trump, bazı vergileri geri çekse de, bu inişli çıkışlı süreç finans piyasalarında dalgalanmalara neden oluyor. Wall Street, Trump’ın politikaları ve Fed Başkanı Jerome Powell’a yaptığı faiz indirimi baskılarını sindirmeye çalışıyor.

ENFLASYON RİSKLERİ ARTIYOR

Fed’in açıklamasında, işgücü piyasasının yine de “güçlü” olduğu vurgulanırken, ekonomik görünüme dair belirsizliğin “daha da arttığı” belirtiliyor. Yetkililer, Trump’ın harcama kısıtlamaları ve göçmen sınır dışı etme politikalarının ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği konusunda endişeli. Bazı şirketler, tüketicilerin geleceğe dair karamsarlaşmasıyla satışlarda yavaşlama sinyalleri veriyor. Fed, “daha yüksek işsizlik ve enflasyon risklerinin yükseldiğini” ifade ederek, bu belirsizliklerin iş dünyasını daha da soğutabileceğinden korkuyor.

FAİZ İNDİRİMİ NEDEN YAPILMIYOR?

New York Times’a göre, Fed’in faiz indirimi için aceleci davranmamasının temel nedeni enflasyon. Pandemi sonrası fiyat baskıları tam olarak ortadan kalkmamışken, Trump’ın vergileri enflasyonu yeniden alevlendirme riski taşıyor. Fed’in yakından izlediği piyasa temelli enflasyon beklentileri, şu an için artışın kontrol altında kalacağını gösterse de, yetkililer birkaç yıl önceki hatayı tekrarlamaktan çekiniyor. 2021’de pandemi kaynaklı arz sıkıntılarının geçici olacağı düşünülmüş, ancak enflasyon kalıcı hale gelmişti. Bu nedenle, Fed’in faiz indirimi eşiği bu kez daha yüksek.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN GEREKEN VERİLER

Fed, faiz indirimine başlamadan önce işgücü piyasasında zayıflama olduğuna dair net kanıtlar görmek istiyor. Aylık istihdam artışının durması, negatife dönmesi veya işten çıkarmaların artması, Fed’i faiz indirimine ikna edebiliyor. Ancak bu verilerin oluşmasını beklemek, Fed’in geç kalmasına ve ileride daha agresif indirimler yapmasına yol açabiliyor. Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomik risklerin arttığını vurgulayarak, “Daha yüksek işsizlik ve enflasyon riskleri artmış görünüyor” dedi.