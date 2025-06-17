FED Faiz Kararı 18 Haziran’da Açıklanacak

FED FAİZ KARARI AÇIKLAMA TARİHİ VE SAATİ

FED’in faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu, ekonomik belirsizliklerin yaşandığı bu dönemde oldukça önemli bir konu haline geliyor. ABD’de enflasyonun yavaşlaması ve ekonomik verilerin gelişimine bağlı olarak FED’in politika faizinde bir değişiklik yapıp yapmayacağı merak ediliyor. 2025 yılının en kritik toplantılarından biri olan bu karar, piyasalara yön verecek.

FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR

FED faiz kararı, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22:00’de kamuoyuna ilan edilecek. Bu karar, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından duyurulacak. 2025 Mayıs ayında açıklanan enflasyon verisinin %2,4 ile beklentilerin altında kalması, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini artırmış olsa da, Haziran toplantısında FED’in faizleri sabit bırakması bekleniyor. Mevcut politika faizi %4,25–4,50 aralığında.

PIYASALARDAN BEKLENTİ

FED faiz kararının ardından piyasalarda önemli dalgalanmalar yaşanabilir. Dolar kuru, altın fiyatları ve kripto paralardaki ani yön değişimleri dikkatle izlenecek. Bu nedenle yatırımcılar, yalnızca faiz oranını değil, aynı zamanda karar metnindeki ifadeleri ve FED Başkanı Powell’ın yorumlarını da titizlikle takip edecek.