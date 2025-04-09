FED FAİZ KARARLARI GÜNDEMDE

FED’in faiz kararları, Amerika ekonomisi yanı sıra Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için büyük bir önem taşıyor. Bu sebepten dolayı “2025 FED faiz kararı ne zaman?” sorusu, ekonomistler, yatırımcılar ve piyasaları yakından takip eden herkesin sıkça sorguladığı bir konu haline geldi.

TOPLANTI TARİHLERİ VE AÇIKLAMA ZAMANI

2025 yılına ait FED toplantı takvimine bakıldığında, bir sonraki faiz toplantısı 6-7 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası açıklanacak olan FED faiz kararı, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22:00’de duyurulacak. Bu durum, küresel ekonomi ve finans piyasaları açısından kritik bir dönüm noktası oluşturacak.