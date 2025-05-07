FED Faiz Kararı Açıklanıyor.

TARİH VE SAAT BELLİ OLDU

FED’in merakla beklenen faiz kararı, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 22:00’de (TSİ) açıklanacak. Bu karar, 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısının ardından duyurulacak. Küresel piyasalar, ABD ile Çin’in ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlikle dolarken, dikkatler ABD Merkez Bankası’nın (FED) alacağı yeni para politikası kararları ve FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalara yönelmiş durumda.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ ETKİLİ OLACAK

Dünya genelinde karşılıklı gümrük tarifeleri nedeniyle ortaya çıkan riskler, öngörülebilirliği azaltıyor. Ancak ABD ile Çin’in müzakereleri planlaması, FED’in faiz kararı öncesinde piyasalarda olumlu bir hava yaratıyor. Analistler, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ve ABD’nin bu hafta resmi olarak anlaşma zemininde bir araya gelmesinin ticaret gerilimlerini hafifletebileceğini ve bu durumun riskli varlık alımlarını artırabileceğini dile getiriyor.

PİYASALARDA DALGALANMA GÖZLENİYOR

Küresel ölçekte süregelen belirsizlik ise varlık fiyatlarında dalgalanmalara yol açıyor. Bu belirsizlik ortamında, bu akşam açıklanacak FED’in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Powell’ın yapacağı konuşma, yatırımcıların odak noktası haline geldi. Piyasalardaki gözlemler, yatırımcıların FED’in alacağı kararlar üzerine yoğunlaşarak hareket etmelerine neden oluyor.