Fed Faiz Kararı Açıklanıyor, Dikkat!

ALTIN FİYATLARINDAKİ ARTISININ NEDENLERİ

Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin mallarına yönelik planladığı yüzde 145’lik gümrük vergileri, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına yönelmesine yol açtı. Bu gelişmeyle birlikte altının ons fiyatı 22 Nisan’da 3 bin 500 doları aşarak tarihi bir zirveye ulaşmıştı. Doların ani yükselişi ise gram altın üzerinde de etkili oldu ve gram altın 4 bin 300 liraya çıkarak rekora imza attı.

FED TOPLANTISI TARİHİ VE ETKİLERİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) faiz kararı, 6-7 Mayıs tarihlerindeki toplantı sonrasında 7 Mayıs günü saat 22.00’de açıklanacak. Mayıs ayı Fed faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell da açıklamalarda bulunacak. Fed’in faiz kararının dolar/TL’den çok pariteler üzerinde etkili olabileceği değerlendirilirken, dolardaki potansiyel çıkışların yurt dışında Fed’in faiz kararı nedeniyle doları zayıflatması durumunda, euro’nun yükselmesi bekleniyor. Böyle bir durumda yurt içinde dolar/TL sabit kalabilirken diğer para birimlerinde hareketlilik artabilir. Global çapta bir dolar yükselişi olursa yurt içindeki fiyatlamaların kontrollü bir şekilde artabileceği öngörülüyor. Euro/dolar paritesine göre TL/dolar ve TL/euro hareketliliğinin birlikte değerlendirilmesi önemli.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, yapılan tarife uygulamalarının ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin Fed’in makroekonomik projeksiyonlarını değiştirmiş olabileceğini belirtti. Olası enflasyonist görünümün, Fed’in faiz indirim sürecinde beklentilerden daha yavaş bir hareket sergilemesine neden olabileceği ifade ediliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, temmuz ayında yüzde 72 ihtimalle faiz indirimine gidileceği fiyatlanıyor.