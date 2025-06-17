Fed Faiz Kararı Ne Zaman? 18 Haziran

FED FAİZ KARARININ ÖNEMİ VE ZAMANI

FED’in faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu, özellikle ekonomik belirsizliklerin yaygın olduğu bu süreçte oldukça fazla önem taşıyor. ABD’de enflasyonun yavaşlayışı ve ekonomik göstergelerin durumu, FED’in politika faizini değiştirip değiştirmeyeceği konusunu gündeme getiriyor. 2025 yılının önemli toplantılarından biri olan bu karar, piyasalara yön verecek derecede önemli. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta duyurulacak ve piyasalar ne bekliyor?

FAİZ KARARININ AÇIKLANMA TARİHİ

FED faiz kararı, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22:00’de kamuoyuyla paylaşılacak. Bu karar, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından duyurulacak. 2025 Mayıs ayında açıklanan enflasyon verisinin %2,4 ile beklentilerin altında kalması, piyasada faiz indirimi beklentilerini artıran bir faktör olsa da, Haziran toplantısında FED’in faizleri sabit bırakacağı düşünülüyor.

PİYASADA OLUŞACAK ETKİLER

FED’in faiz kararını açıklamasının ardından piyasalarda dalgalanmalar yaşanabilir. Dolar kuru, altın fiyatları ve kripto paralar üzerinde ani değişimler gözlemlenebilir. Bu sebeple yatırımcılar, sadece faiz oranını değil, aynı zamanda karar metnindeki ifadeleri ve Powell’ın yapacağı yorumları da dikkatle takip ediyor. Piyasaların bu önemli gelişmeler karşısındaki tepkisi ve hareketliliği merakla bekleniyor.