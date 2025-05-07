Fed Faiz Kararını Açıkladı

FED’İN POLİTİKA FAİZİ SABİT KALDI

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Beklenen bu karar, ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi taleplerine rağmen geldi. Fed, politika faizini 4,25-4,50 aralığında sabit tutuyor.

ABD’DE ENFLASYON GÖSTERGELERİ

ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 0,1 azalma gösterdi. Bu durum, Mayıs 2020’den bu yana ilk kez TÜFE’de aylık bazda bir azalış yaşandığını ortaya koyuyor. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 2,4 artış kaydederken, bu da geçen yıl eylül ayından beri en düşük seviye oldu. Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de martta aylık olarak değişim göstermedi.

ABD EKONOMİSİNDEKİ DARALMA

ABD’de GSYH, 2025’in ocak-mart döneminde yıllıklandırılmış şekilde yüzde 0,3 azaldı ve ülke ekonomisi, 2022’nin ilk çeyreğinden beri ilk kez küçülme kaydetti. Bu küçülmenin sebebi, ithalatın artış göstermesi ve kamu harcamalarının azalması olarak belirlendi. Mart ayında mal ticareti açığı, bir önceki aya göre yüzde 9,6 artarak 162 milyar dolara ulaştı ve bu, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

TRUMP’IN FAİZ İNDİRİMİ ELEŞTİRİLERİ

Son dönemde Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini artıran Trump, Powell’ı faiz indirimleri konusunda “geç kalmakla” suçluyor. Trump, ülkede enflasyonun düştüğünü göz önüne alarak, faiz oranlarını düşürmenin “mükemmel bir zaman” olduğunu savunuyor.