Fed, Faiz Oranını Sabit Tuttu

FAİZ POLİTİKASI SABBİT TUTULDU

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutma kararı aldı. Bu kararın oy birliğiyle alındığı ifade edildi. Fed, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının sabit kalmasına karar verdi. Açıklamada, net ihracattaki dalgalanmaların verileri etkilemiş olsa da ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiği vurgulandı.

İŞGÜCÜ PİYASASI VE ENFLASYON GÖRÜNMESİ

İşsizlik oranının son aylarda düşük seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının sağlam kalmayı sürdürdüğü belirtildi. Ayrıca, “Enflasyon bir miktar yüksek kalmaya devam ediyor.” değerlendirmesi yapıldı. Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflediği ifade edildi. Ancak, ekonomik görünüme dair belirsizliklerin arttığı da kaydedildi. Komitenin, hedeflerine yönelik risklere dikkat ettiği, bunun yanı sıra daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin arttığı görüşünde olduğu aktarıldı.

FAİZ İNDİRİMİNİN GEÇMİŞİ

Fed, ocak ayında faiz indirimlerine ara verdi. Daha önce enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25’er baz puan indiren Fed, ocak ayında, önceki yıl art arda üç toplantıda gerçekleştirdiği faiz indirimlerine ara vermişti. Mart ayında ise politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmedi.

ENFLASYONUN SEYİR DEĞİŞİMİ

ABD’de enflasyon, Haziran 2022’de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. En son mart ayında yıllık bazda yüzde 2,4 olarak kaydedildi.