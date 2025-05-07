Fed Faizini Sabit Bıraktı

FED’İN POLİTİKA FAİZİ SABİT KALDI

Para piyasalarında Fed’in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Beklenen karar nihayet açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi taleplerine rağmen Fed, faizi indirmedi ve politika faizini 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

ENFLASYONDA YAVAŞLAMA GÖZLEMLENİYOR

ABD’de enflasyon verisinde yavaşlama etkili olmaya başladı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında aylık bazda yüzde 0,1 azaldı. Bu, Mayıs 2020’den bu yana TÜFE’de görülen ilk aylık azalıştı. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 2,4 artarak, geçen yıl eylül ayından bu yana en düşük seviyeyi kaydetti. Ayrıca Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de martta aylık bazda değişim göstermedi.

ABD EKONOMİSİ DARALDI

ABD’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2025’in ocak-mart döneminde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,3 azaldı. Böylelikle ülke ekonomisi, 2022’nin ilk çeyreğinden beri ilk kez küçülme yaşadı. Ekonomik daralmanın nedenleri arasında ithalatın artması ve kamu harcamalarının azalması yer aldı. Irak’ta mart ayında mal ticareti açığı bir önceki aya göre yüzde 9,6 artarak 162 milyar dolara yükselirken, bu tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TRUMP’TAN POWELL’A ELEŞTİRİ

Son dönemlerde Fed Başkanı Jerome Powell’a yapılan eleştirilerin dozunun arttığı gözlemleniyor. Trump, Powell’ı faiz indirimleri konusunda “geç kalmakla” suçluyor. Ülkede enflasyonun düştüğünü vurgulayan Trump, faiz oranlarını düşürmek için “mükemmel bir zaman” olduğunu savunuyor.