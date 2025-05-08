Fed Faizini Sabit Tutma Kararı Aldı

FED’İN POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTMASI

Para piyasalarında, Fed’in politika faizini sabit tutacağına dair beklentiler netleşti. Beklenen karar geldi ve Fed, ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi taleplerine rağmen faizi indirmedi. Böylelikle, Fed politika faizini 4,25-4,50 aralığında sabit tutuyor.

ENFLASYON RAKAMLARINDA DÜŞÜŞ

ABD’de enflasyon verilerinde yavaşlama gözlemleniyor. ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında aylık bazda yüzde 0,1 azalma gösterdi. Bu durum, Mayıs 2020’den bu yana aylık bazda ilk azalış olarak kaydedildi. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 2,4 artarken, geçen yıl eylül ayından bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Fed’in enflasyon göstergesi olarak kullandığı gıda ve enerji kalemleri dışında bırakılan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de martta aylık bazda değişim göstermedi.

ABD EKONOMİSİNDEKİ DARALMA

ABD ekonomisi 2022’nin başından bu yana ilk kez daralma yaşadı. Ülkede Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2025 yılının ocak-mart döneminde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,3 azaldı. Ekonominin bu dönemde küçülmesinde ithalatın artması ve kamu harcamalarının azalması etkili oldu. Mal ticareti açığı ise martta bir önceki aya göre yüzde 9,6 artarak 162 milyar dolara yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TRUMP’IN ELEŞTİRLERİ

Son dönemlerde Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelen eleştirilerini artıran Trump, faiz indirimleri konusunda Powell’ı “geç kalmakla” suçluyor. Enflasyonun düştüğünü belirten Trump, faiz oranlarını düşürmek için “mükemmel bir zaman” olduğunu ifade ediyor.