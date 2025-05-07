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Fed Faizini Sabit Tuttu

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FED’İN FAİZ KARARI BEKLENİYORDU

Para piyasalarında, Fed’in politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler oldukça yüksekti. Ekonomistler ve yatırımcılar, bu durumun devam etmesini umuyordu.

FAİZ ORANI DEĞİŞMEDİ

Sonunda, beklenen karar açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, faiz indirimine yönelik yaptığı çağrılara rağmen, Fed faizi 4,25 ile 4,50 arasında sabit tutmayı tercih etti. Bu durum, piyasalarda büyük bir etki yaratmayacak gibi görünse de, yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir gelişme olmaya devam ediyor.

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