fed-faizini-sabit-tuttu

FED’İN FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Nihayet beklenen karar geldi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi çağrılarına rağmen Fed, faizi 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

BANKA FAİZİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Alınan karar, piyasalarda geniş yankı buldu. Ekonomik görünüm, Fed’in bu seviyelerde enflasyon kontrolü sağlama amacını ön plana çıkarıyor. Yatırımcılar, faiz oranlarının bu seviyede kalmasının uzun vadede ekonomik istikrarı nasıl etkileyeceğini merak ediyor.