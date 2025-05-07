Ekonomi

Fed Faizini Sabit Tuttu

fed-faizini-sabit-tuttu

FED’İN FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Nihayet beklenen karar geldi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi çağrılarına rağmen Fed, faizi 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

BANKA FAİZİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Alınan karar, piyasalarda geniş yankı buldu. Ekonomik görünüm, Fed’in bu seviyelerde enflasyon kontrolü sağlama amacını ön plana çıkarıyor. Yatırımcılar, faiz oranlarının bu seviyede kalmasının uzun vadede ekonomik istikrarı nasıl etkileyeceğini merak ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

TBMM’de Sırrı Süreyya Önder Anması. Devlet Bahçeli 99 Gün Sonra Meclis’e Dönüş Yaptı

Sırrı Süreyya Önder için TBMM'de düzenlenen anma törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı. Bahçeli, kardeşi Ali Fuat Önder’e taziyelerini iletti.
Gündem

AyM, CHP’nin İptal Talebini Reddetti

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sokak hayvanları yasasının iptali yönündeki başvurusunu kabul etmedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.