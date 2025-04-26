Fed, Finansal İstikrar Raporu’nu Yayınladı

FEDİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel ticaret, politik belirsizlikler ve ABD’nin borcunun sürdürülebilirliğinin, finansal istikrara dair kritik riskler arasında yer aldığını belirtti. Fed, Amerikan finans sistemine yönelik güncel durum değerlendirmelerini içeren Finansal İstikrar Raporu’nu nisan ayına ait olarak açıkladı. Raporda, ticaret politikalarındaki değişikliklere dair endişelerin en üst sırada yer aldığı, bunu takip eden sorunların ise politik belirsizlikler ve ABD borcunun sürdürülebilirliği olduğu ifade edildi.

ANKETE KATILANLARIN GÖRÜŞLERİ

Raporda, ankete katılanların çoğunluğunun tarifeleri temel risk olarak değerlendirdiği, bazı katılımcıların ise yerel ekonominin ithal mallara yönelik artan tarifeleri küçük bir aksamayla atlatabileceğine inandığı aktarıldı. Fed’in raporunda, “Anket katılımcıları, tırmanan bir ticaret savaşı potansiyelinin daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini değerlendirdi,” ifadesine yer verildi. Ticaretin yanı sıra, politik belirsizliklerin de finansal istikrara tek başına bir tehdit olarak görüldüğü vurgulandı. Ayrıca, hükümetin harcama önceliklerinde yaşanacak değişikliklerin bu belirsizliklerle bağlantılı olduğu belirtildi.

DİĞER RİSK UNSURLARI

Rapor, ABD’nin borcunun sürdürülebilirliği, kalıcı enflasyon ve parasal sıkılaşmanın yanı sıra diğer riskli unsurları da sıraladı. Bu unsurlar arasında riskli varlık/değerleme düzeltmesi, tahvil piyasasının işleyişi, olası bir resesyon, bankacılık sektöründeki stresler, jeopolitik riskler ve yabancı yatırımcıların ABD varlıklarından çıkışı gibi faktörler yer aldı. Ayrıca, özel kredi stresi, banka dışı finans kuruluşlarında yaşanabilecek sorunlar, ABD dolarının değeri ve kurumsal kredi stresinin en çok dile getirilen diğer risk unsurları olduğu tespit edildi.