Fed’in Faiz Kararı Açıklandı, Bitcoin Etkilendi

FED FAİZ KARARI VE PİYASA ETKİLERİ

Piyasalardaki uzun bekleyişin ardından Fed’in faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası, gerçekleştirilen para politikası toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı. Bu karar, Fed’in üst üste dördüncü kez aldığı bir hamle olarak kaydedildi ve Bitcoin fiyatlarında dalgalanmalara yol açtı. Fed, piyasa beklentileriyle uyumlu bir şekilde, faiz oranlarını son dört toplantıdır korunan yüzde 4,25 ile yüzde 4,50 aralığında sabit tutma kararı aldı. Fed’in enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı bu adımla birlikte yeniden vurgulandı.

BITCOIN FİYATLARINDA DALGALANMA

Fed’in toplantı sonrası Bitcoin fiyatlarında görülen dalgalanma, kripto para piyasasının makroekonomik gelişmelere olan tepkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Toplantı tutanakları, Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinin yıl sonu tahminlerinde önemli güncellemeler yaptığını ortaya koydu. Daha önce üç olarak beklenen faiz indirimleri tahmininin ikiye düştüğü belirtilirken, enflasyon tahminleri de yukarı yönlü olarak güncellendi. Mart ayında kişisel tüketim harcamaları endeksi için öngörülen yüzde 2,7 oranı, yüzde 3 seviyesine çıkarılmış durumda. Bu durum, fiyat baskılarının sürdüğünü gösteriyor.

POWELL’IN AÇIKLAMALARI VE TRUMP’IN ELEŞTİRİLERİ

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı hakkında net bir tarih veremedi. Powell, alınacak kararların tamamen ekonomik verilere bağlı olacağını ifade etti. Mevcut ekonomik güçlerin ve istikrarlı iş gücü piyasasının, faizlerin mevcut seviyesinin korunmasını gerektirdiğini dile getirdi. Ayrıca, her üç ayda bir güncellenen nokta grafiklerine aşırı odaklanılmaması gerektiğini belirtti. Powell, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yönelttiği eleştirilere de yanıt vererek, görev süresinin Mayıs 2026’da sona ereceğini ve Fed Guvernörü olarak devam etmeyi planlamadığını açıkladı. Trump, Avrupalı ülkelerin faiz indirimlerine gittiği bir dönemde Fed’in pasif kalmasını sert bir dille eleştirmişti. Yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

KRİPTO PARA PİYASASINDAKİ ETKİLER

Fed’in kararları, kripto para piyasasını doğrudan etkiledi. Toplantı öncesinde 104.110 dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, açıklamanın ardından gelen satış baskıları sonucunda değer kaybetti. Son 24 saatlik süreçte lider kripto para biriminin yaklaşık yüzde 0,66 oranında düştüğü belirtildi ve 106.800 dolarlık direnç seviyesini aşma çabaları şu an için başarılı olamadı. Teknik açıdan bakıldığında, Bitcoin’in 102.000 ile 104.000 dolar arasındaki kritik destek bölgesini koruma mücadelesi verdiği gözlemleniyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELERİN ETKİSİ

Fed’in ihtiyatlı yaklaşımının arka planında küresel gelişmeler de bulunuyor. Orta Doğu’da yaşanan İsrail ve İran arasındaki artan jeopolitik gerginlikler, petrol fiyatlarına yansırken küresel ekonomik belirsizlikleri de artırıyor. Bu durum, Fed’in para politikasında acele adımlar atmaktan kaçınmasını destekleyen önemli bir etken olarak değerlendiriliyor. CME Group verileri, piyasa katılımcılarının yüzde 99,9’unun faizlerin sabit kalacağını öngördüğünü göstermekte.