Fed’in Faiz Kararı Belli Oldu

PİYASALARDA FED’İN FAİZ KARARI ETKİ YARATIYOR

Fed’in uzun süredir beklenen faiz kararı belli oldu. ABD Merkez Bankası, para politikası toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi. Üst üste dördüncü kez alınan bu kararla birlikte Bitcoin fiyatlarında dalgalanmalar görülürken, Başkan Trump’ın Jerome Powell’a yönelik eleştirileri ise gündeme oturdu. Piyasalarda, Federal Reserve’in alınan kararı, beklenen sonucuyla kesişti ve faiz oranları yüzde 4,25 ile yüzde 4,50 aralığında sabit kaldı. Enflasyonla mücadele etmeyi önceliklendiren Fed, bu adımıyla temkinli para politikasını sürdürdüğünü gösterdi.

Kararın açıklanmasının ardından Bitcoin’de gözlemlenen dalgalanma, kripto para piyasasının makroekonomik verilere olan duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu. Toplantı tutanakları, Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinin yıl sonu beklentilerinde önemli değişiklikler yaptığını gösterdi. Daha önce üç faiz indirimi beklenirken bu sayı ikiye düşürüldü. Enflasyon tahminleri ise yukarı yönlü olarak güncellendi. Mart ayında yüzde 2,7 olarak öngörülen kişisel tüketim harcamaları endeksi beklentisi yüzde 3 seviyesine çıkarıldı. Bu gelişme, fiyat baskılarının devam ettiğini işaret ederken, ekonomik büyüme beklentisi yüzde 1,4’e çekildi ve işsizlik oranı tahmini yüzde 4,5’e yükseltilmesi de dikkat çekici bir durum olarak öne çıktı.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası basın toplantısında faiz indirimlerinin ne zaman yapılacağına dair kesin bir zaman vermekten kaçındı. Powell, alınacak önlemlerin tamamen ekonomik verilere bağlı olacağını vurguladı. Mevcut ekonomik güç ve istikrarlı iş gücü piyasasının, faizlerin mevcut seviyesinde tutulmasını haklı çıkardığını belirtti. Ayrıca, her üç ayda bir güncellenen nokta grafiği tahminlerine aşırı odaklanılmaması gerektiğini dile getirdi. Powell, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan eleştirilere karşılık olarak da görev süresinin Mayıs 2026’da biteceğini ve bu tarihten sonra Fed Guvernörü olarak devam etmeyi düşünmediğini açıkladı. Trump, Avrupa’daki mevkidaşlarının faiz indirimlerine gittiği bir zaman diliminde Fed’in pasif kalmasını sert bir dille eleştirdi.

Fed’in aldığı kararların kripto para piyasasında hızlı ve doğrudan etkileri gözlemlendi. Duyuru öncesinde 104.110 dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, yapılan açıklamanın ardından gelen satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Lider kripto para birimi, son 24 saatlik dönemde yaklaşık yüzde 0,66’lık bir düşüş yaşadı ve 106.800 dolarlık direnç seviyesini aşma çabaları şimdilik sonuçsuz kaldı. Teknik açıdan bakıldığında, Bitcoin’in 102.000 ile 104.000 dolar arasındaki kritik destek bandında kalma mücadelesi verdiği görülüyor. Fed’in ihtiyatlı duruşunun arkasındaki nedenler arasında küresel gelişmeler de yer almakta. Özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarının bu durumu etkilemesi, küresel ekonomik belirsizlikleri artırarak Fed’in para politikasında aceleci adımlar atmasını engelliyor. CME Group’tan elde edilen verilere göre, piyasa katılımcılarının yüzde 99,9’u faizlerin sabit kalacağını zaten öngörmüştü.