FED’in Mart 2025 Faiz Kararı Detayları

KRİTİK FED TOPLANTISI YAKLAŞIYOR

ABD Merkez Bankası (FED), Mart ayında yapılacak toplantısında faiz politikası hakkında önemli bir karar alacak. Piyasalar, FED’in faiz artırma, sabit tutma veya faiz düşürme sinyali verip vermeyeceğini dikkatle takip ediyor. Bu toplantı, küresel piyasalarda dalgalanmaya sebep olabilecek en önemli ekonomik gelişmelerden biri olarak nitelendiriliyor.

TOPLANTI TARİHLERİ VE FAİZ KARARININ AÇIKLANMA ZAMANI

ABD Merkez Bankası, 2025 yılının ikinci faiz kararını belirlemek amacıyla 18-19 Mart tarihlerinde bir araya gelecek. Faiz kararı, 19 Mart 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de açıklanacak. Bu önemli toplantı, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından titizlikle izleniyor.

EKONOMİST GÖRÜŞLERİ

Ekonomistlerin çoğunluğu, FED’in Mart toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyeceğini öngörüyor. Ancak ilk faiz indiriminin Haziran 2025’te gerçekleşebileceği düşünülüyor. Bu tahminler, piyasaların yönü üzerinde büyük etki yaratabilir.