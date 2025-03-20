Fed Kararı Sonrası Altın Rekor Kırdı

ABD’DEN BEKLENEN HABER

Güvenli liman olarak görülen altın yatırımcıları için önemli bir haber ABD’den geldi. Altın, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonucunda rekor bir seviyeye ulaştı. Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutma kararını 1’e karşı 11 oyla aldı.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR

Güne yükselişle başlayan ons altın, 3 bin 64 dolar ile rekor kırdıktan sonra 3 bin 50 dolar civarında dengelendi. Ekonomik belirsizliğin arttığına dikkat çeken Fed’in, bu yıl faiz oranlarını 50 baz puan düşürmesi bekleniyor. Küresel ticaret savaşlarının artması, İsrail’in Gazze’ye yönelik kara saldırılarına yeniden başlaması gibi nedenler jeopolitik gerilimi tırmandırıyor. ABD ise Yemen’e düzenlediği saldırılara devam ediyor. Ayrıca ABD’nin yeni gümrük vergilerinin nisan ayında yürürlüğe gireceği duyuruldu. Trump’ın tarifelerinin enflasyon üzerindeki etkilerine yönelik endişeler ise artış gösteriyor.

GRAM ALTINDAKİ GELİŞMELER

Gram altın, güne 3718 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3704 lira, en yüksek de 3735 lira seviyeleri kaydedildi. Şu anda 3716 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da gram altın 3661 liradan alınırken, 3767 liradan satılıyor. Ons altın ise güne 3048 dolardan başladı, gün içinde en düşük 3045 dolar, en yüksek ise 3064 dolar seviyeleri görüldü. Şu sıralar 3049 dolardan işlem görmekte.