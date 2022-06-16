FED kararını duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED), piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu.

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Buna göre ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Fed’in yaptığı 75 baz puanlık faiz artırımı 1994’ten bu yana yapılan en büyük artırım.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 seviyesine çıkardı. Böylelikle Fed 1994 yılından bu yana en sert faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.

Karar metninde Fed, yüzde 2’lik enflasyon hedefine dönme konusunda güçlü bir taahhüde sahip olduğuna vurgu yaptı.

Metinde, toplam ekonomik aktivitenin ilk çeyrekteki daralmanın ardından toparlanmış göründüğüne dikkat çekildi.

Fed ekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini de güncelledi. Buna göre Mart ayında yüzde 2,8 olan büyüme beklentisi bu toplantıda yüzde 1,7’ye çekildi. 2023 büyüme beklentisi yüzde 2,2’den yüzde 1,7’ye; 2024 beklentisi ise yüzde 2’den yüzde 1,9’a indirildi.

Fed bu yıl için işsizlik beklentisini yüzde 3,5’ten yüzde 3,7’ye çıkardı.

ABD MERKEZ BANKASI BAŞKANI POWELL’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell faiz kararı sonrası şu mesajları verdi: “Faiz faiz artırımlarında hızlı şekilde hareket etti. Fiyat istikrarını sağlama görevimiz var. Cari resim, iş gücü piyasasının çok güçlü ve enflasyonun çok yüksek olduğunu gösteriyor.

Ücretlerde büyüme yüksek, iş gücü piyasası aşırı sıkı, iş gücü arzı bastırılmış olmaya devam ediyor. İş gücü piyasasında arz ve talep şartlarının daha iyi bir dengeye gelmesini ve ücret artışlarını hafifletmesini bekliyoruz.

Tedarik sıkıntıları öngörülenden daha uzun sürdü ve fiyat baskıları genele yayıldı. Çin’de COVID ile ilişkili karantinaların tedarik zinciri sorunlarını daha da kötüleştirmesi büyük olasılık.

Enflasyonu aşağı getirmeye güçlü şekilde bağlıyız. Enflasyonun tekrar yukarı yönlü şaşırtması sonrasında Fed daha büyük artırımın gerekli olduğuna karar verdi.

“GELECEK TOPLANTIDA 50 VEYA 75 BAZ PUAN ARTIRIM OLABİLİR”

Faiz oranlarının hızlı şekilde artırılmaya devam edilmesinin önümüzdeki aylarda uzun vadeli uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinin aşağı gelmesine yardım edeceğini öngörüyoruz.

75 baz puanlık artırımın sürekli hale gelmesini beklemiyoruz. Gelecek toplantıda 50 veya 75 baz puan artırım olabilir.

“GELEN VERİLERE GÖRE REAKSİYON VERECEĞİZ”

Fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedeflerini başarmak için yapabileceğimiz her şeyi yapacağız. Niyetlerimiz konusunda olabildiğimiz kadar açık olmaya çalışacağız.

Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon ve istihdam verileri sonrasında daha agresif hareket etmeye karar verdik.

TÜFE verisi sonrasında daha büyük faiz artırımının uygun olacağını düşündük. Gelen verilere göre reaksiyon vereceğiz.”

ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNE ÇIKMIŞTI

ABD’de Fed’in Haziran toplantısına gelene kadar uyguladığı sıkılaşma döngüsüne rağmen enflasyon 40 yılın zirve seviyelerinde seyrediyordu.

Son açıklanan verilere göre ülkede Mayıs ayında yıllık enflasyon Nisan’daki yüzde 8,3 seviyesinden yüzde 8,6’ya yükseldi.

TÜFE aylık bazda yüzde 1 artarak yüzde 0,7’lik tahminleri aştı. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,6 ile yüzde 0,5’lik beklentiyi aşarken yıllık bazda artış yüzde 6,2’den 6’ya geriledi. Beklenti yüzde 5,9’du. Enerji fiyatları aylık bazda yüzde 3,9 arttı, yıllık artış da yüzde 34,6’ya ulaştı.