Fed, Kripto Bankacılık Gözetim Programı’nı Sonlandırdı

KRİPTO PARA PROGRAMININ SONLANDIRILMASI

ABD’nin merkez bankası Fed, kripto para ve finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren bankaları denetleyen özel programını sonlandırdığını duyurdu. Bu karar, Trump yönetiminin dijital varlık sektörüne yönelik destekleyici yaklaşımının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Merkez bankası, “Kripto Bankacılık Gözetim Programı”nı 18 aylık bir sürenin ardından kapatmakta olduğunu açıkladı. Elde edilen bilgilerin standart bankacılık denetim süreçlerine entegre edileceği ifade edildi.

BİDEN YÖNETİMİ DÖNEMİNDE BAŞLATILAN PROGRAM

Ağustos 2023’te Biden yönetimi döneminde başlatılan bu program, kripto para, Blockchain teknolojisi ve finansal teknoloji alanlarında faaliyet gösteren bankaların gözetimini artırmayı amaçlıyordu. Fed yetkilileri, programın başlangıcından beri kripto ve fintech alanlarındaki faaliyetler hakkında önemli bir anlayış geliştirdiklerini belirtti. Bu durum, Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve Menkul Kıymetler Komisyonu gibi düzenleyici kurumların da kripto sektörü ile ilgili yaklaşımlarını değiştirmesiyle aynı zaman diliminde gerçekleşiyor.

DÜZENLEYİCİ KURUMLARDAN YENİ AÇIKLAMALAR

FDIC, finansal kurumların kripto işlemlerine önceden bildirimde bulunmaksızın katılmalarına izin vereceğini açıkladı. Öte yandan, SEC de dijital varlık kurallarını yenilemek için “Kripto Projesi”ni başlatma kararı aldı. Uzmanlar, bu koordineli hareketlerin Amerika’da kripto sektörü için daha öngörülebilir ve destekleyici bir düzenleyici çerçeve oluşturacağını değerlendiriyor.