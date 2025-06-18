Fed, Politika Faizini Sabit Tuttu

FAİZ KARARLARI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

ABD Merkez Bankası, dördüncü kez politika faizini 4.50 seviyesinde korudu. Fed, 2025’in dördüncü faiz kararını açıklarken, Açık Piyasa Komitesi (FOMC), piyasa beklentilerine uygun olarak, politika faizini 4.25-4.50 aralığında sabit tutmayı tercih etti. Geçen yılın aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC, eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025 yılı içerisinde ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizin sabit bırakılması yönünde karar almış durumda. Böylece, Fed son dört toplantıda da faizi stabil kalmasını sağladı.

TRUMP’IN FED HAKKINDAKİ ELEŞTİRLERİ

Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte Trump, Fed’in faiz kararı öncesinde görüşlerine yer verdi. Fed Başkanı Powell’a yönelik eleştirilerde bulunan Trump, “Açıkçası, Fed’de aptal biri var. Muhtemelen bugün faiz indirimi yapmayacak.” ifadesini kullandı. Trump, Avrupa’nın faiz indirimine gittiğini, ancak ABD’nin hiç faiz düşürmediğini belirterek, Powell’ı “siyasi” olmakla ve ülkeye maddi kayıplar yaşatmakla suçladı. Trump, ayrıca Powell’ın “kötü bir iş çıkardığını” ve faiz oranlarının düşmesini istediğini tekrar dile getirdi. Kendi düşüncelerini ifade eden Trump, “Kendimi Fed’e atamama izin var mı? Bu insanlardan çok daha iyi iş yaparım.” şeklinde konuştu. Powell’ın enflasyondan endişe etmesini anladığını, ancak enflasyonun olmayacağını düşündüğünü belirtti.