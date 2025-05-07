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Fed, Politika Faizini Sabit Tuttu

FAİZ KARARI AÇIKLANDI

ABD Merkez Bankası, son faiz kararını duyurdu. Fed, politika faizini piyasa beklentisine uygun şekilde 4.50 seviyesinde sabit bırakıyor.

POLİTİKA FAİZİ DEĞİŞİM GÖRMEDİ

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 2025’in üçüncü faiz kararını açıkladı. Bu doğrultuda, faiz oranı piyasa tahminleriyle uyumlu biçimde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit kalıyor. Geçtiğimiz yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puan faiz indirimi yapan FOMC, eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025 yılı itibarıyla tüm toplantılarda faizi değiştirmemeyi tercih etti. Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump’ın sürekli vurguladığı faiz indirim taleplerini yanıtsız bırakmış oldu. Ayrıntılar bekleniyor…

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