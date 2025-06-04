Fed, Tarife Artışlarını Müşterilere Yansıtıyor

ABD MERKEZ BANKASI ANALİZİ

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, bölgesindeki firmaların çoğunluğunun artan tarifelerin getirdiği maliyetlerin bir kısmını müşterilerine yansıttığını açıkladı. New York Fed’in “İşletmeler Tarifeleri Üstleniyor mu, Yoksa Müşterilere mi Yansıtıyor?” başlıklı analizinde, ABD’de ithalata uygulanan tarifelerin son aylarda tarihsel yüksek seviyelere ulaşmasının, birçok ithal girdinin maliyetini artırdığı ifade edildi.

TARİFELERDEN ETKİLENEN İŞLETMELER

Analizde, artan maliyetlerle karşılaşan işletmelerin, daha düşük karlarla tarifeleri üstlenmek, fiyat artışlarıyla maliyetleri telafi etmek ya da bu iki yöntemi bir arada uygulamak gibi zorlu ve karmaşık kararlarla yüzleşmek zorunda kaldığı aktarıldı. New York ve New Jersey’nin kuzeyinde faaliyet gösteren şirketlerle mayıs ayında yapılan anket sonuçlarına da yer verildi. Firmalara, karşılaştıkları tarifeleri, ithal malların maliyetlerindeki son değişiklikleri ve tarife kaynaklı maliyet artışlarını müşterilere yansıtıp yansıtmadıkları soruldu.

SONUÇLAR VE BELİRSİZLİKLER

Analizdeki anket sonuçları, çoğu işletmenin yüksek tarifelerin en azından bir kısmını müşterilerine yansıttığını gösterdi. New York Fed’in analizine göre, üreticilerin yaklaşık üçte biri ve hizmet sektöründeki firmaların yaklaşık yüzde 45’i, fiyatlarını artırarak tüm tarife kaynaklı maliyet artışlarını tamamen yansıttı. Ayrıca, işletmelerin tarifelerin gelecekteki gidişatı hakkında önemli bir belirsizlik içinde olduğu vurgulandı.