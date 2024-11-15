Fed: Ticari Gayrimenkul Temerrütleri Yükseliyor

TİCARİ GAYRİMENKUL KREDİLERİNDE TEMERRÜT ARTIYOR

ABD Merkez Bankası (Fed), “Denetim ve Düzenleme Raporu”nun kasım sayısında, ticari gayrimenkul kredilerindeki temerrüt oranlarının 2014 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi. Raporda, genel olarak bankacılık sisteminin sağlam durumda olduğu vurgulansa da, ticari gayrimenkul ve tüketici kredilerindeki temerrüt oranlarındaki artışa dikkat çekildi.

TİCARİ GAYRİMENKUL KREDİLERİNDEKİ ARTAN RİSK

Ticari gayrimenkul kredilerindeki temerrüt durumu, özellikle büyük şehirlerde yer alan ofis kredilerinde yoğunlaşmış durumda. Büyük bankalarda, bu kredilerin temerrüt oranı 2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 11’e ulaşırken, küçük bankalarda da benzer bir artış gözlemleniyor. Bu durum, ticari gayrimenkul kredileri için ciddi bir risk oluşturuyor.

Kredi temerrüt oranları genel olarak düşük kalsa da, tüketici kredilerindeki temerrüt oranları hâlâ yüksek seyrediyor. Kredi kartı temerrüt oranında ikinci çeyrekte bir iyileşme gözlemlense de, geçen yıla göre belirgin bir şekilde daha yüksek seviyelerde bulunuyor. Fed, ticari gayrimenkul piyasasında yaşanan bozulmayı, büyük bankalar için ciddi bir risk kaynağı olarak değerlendiriyor.

Kaynak: CNBC-E