Fed Toplantısı Sonrası Faiz Kararı Bekleniyor

FED TOPLANTISI SONUÇLANIYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı, bugün sona eriyor. Toplantı sonrası faiz kararı bu akşam saat 22:00’de açıklanacak. Fed, “Faiz oranlarını yüksek tutarak enflasyonla mücadeleye öncelik vermek veya hiçbir şey yapmamak ya da faiz oranlarını düşürerek büyümeyi ve istihdamı teşvik etmek” seçenekleri arasında bir tercih yapacak. Analistler ve yatırımcıların çoğunluğu, Fed’in faiz oranlarını değiştirmeden önce yeni vergilerin ABD ekonomisine etkisini bekleyip görmeyi tercih edeceğini düşünüyor.

FED’İN BAĞIMSIZ HAREKET YETKİSİ

ABD Merkez Bankası, istikrarlı fiyatlar ve maksimum sürdürülebilir istihdam sağlama amacıyla Kongre’den bağımsız hareket etme yetkisine sahip. Banka, fiyat istikrarı ve istihdam sağlama işini temel olarak kısa vadeli borç verme faiz oranını artırıp azaltarak gerçekleştiriyor. Bu durum, araç kredilerinden ev kredilerine kadar çeşitli borçlanma maliyetlerini etkileyerek ABD ekonomisini yavaşlatıyor.

VERGİ UYGULAMALARI VE PAZAR BELİRSİZLİĞİ

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz ay Çin’e uyguladığı yüksek gümrük vergileri ve diğer ülkelere getirdiği daha düşük ama yaygın taban vergiler, küresel finans piyasalarında haftalarca süren dalgalanmalara yol açtı. Bu adımlar, yalnızca dış ticareti değil, aynı zamanda Fed’in para politikası kararlarını da yakından etkiliyor. Trump yönetiminin başlattığı vergi uygulamaları, birçok ülke için maliyetleri artırdı. Beyaz Saray, temmuz ayına kadar bu vergileri askıya aldı. Bu da mevcut ticaret anlaşmalarını yeniden masaya yatırmak için zaman kazanma stratejisi olarak değerlendirildi, ancak piyasalardaki belirsizliği daha da artırdı. Ekonomik veriler, yeni vergi uygulamaları yürürlüğe girmeden önce hem tüketicilerin hem de işletmelerin ithalatı artırdığını gösteriyor.

İŞSİZLİK VE ENFLASYON ORANI

İşsizlik oranı tarihsel olarak düşük seviyelerde kalmaya devam ederken, enflasyon oranı da Fed’in uzun vadeli %2 hedefine yaklaşmış durumda. Ancak hâlâ bu hedefin biraz üzerinde seyrediyor. Bu durum, Fed’in faiz indirimi konusunda temkinli davranmasına yol açıyor. Citibank ekonomistleri yayımladıkları yatırımcı notunda, Fed’in enflasyonu yeniden değerlendireceğini ve işgücü piyasasını desteklemek için faiz oranlarını düşürmeye istekli olabileceğini belirtiyor. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi için “işgücü piyasasında ciddi bir zayıflama” bekleniyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Deutsche Bank ve diğer analistler, Fed’in karar almak için bekle-gör politikası izleyebileceğini ve kısa vadede faiz indiriminden kaçınacağını öngörüyor. Fed’in bu hafta gerçekleştireceği FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısında herhangi bir faiz indirimi kararı çıkması beklenmiyor. Eğer Fed beklenilene uygun bir sıkı duruş sergilerse, politika faizi Aralık 2024’ten itibaren uygulanmakta olan %4,25 – %4,50 aralığında kalacak. Donald Trump, hafta sonu verdiği röportajda, “Faizleri düşürmeliler” diyerek Fed Başkanı Jerome Powell’a doğrudan çağrıda bulundu. Ancak Trump, Fed başkanını görev süresi bitmeden değiştirmeyi düşünmediğini de sözlerine ekledi.