Fed Üyesi Lisa Cook Dava Açtı

FED ÜYESİ LISA COOK DAVALIK OLDU

Lisa Cook, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini görevden alma kararı ile ilgili olarak dava açtı. Davanın ilk duruşması yarın gerçekleştirilecek. ABD Merkez Bankası’nın ilk siyahi kadın Yönetim Kurulu Üyesi olan Cook, Trump’ın kendisini görevden alma yetkisinin bulunmadığını savunarak mahkemeye başvurdu. Dava dilekçesinde, “Trump, 25 Ağustos’ta kendisini görevden alacağını açıklayarak emsali olmayan bir adım attı ve Merkez Bankası üyelerinin yalnızca ‘geçerli bir sebep’ ile görevden alınabilmesini öngören anayasayı ihlal etti” şeklinde ifadeler yer aldı.

DAVA SÜRECİNE TAHLİL TALEBİ

Cook, Trump’ın kendisini görevden alma girişiminin yasa dışı olduğunu belirten bir geçici tedbir kararı talep etti. Dava süresi boyunca ABD Merkez Bankası’ndaki görevinden alınmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Dava dilekçesinde, “Başkanın doğru olmayan iddiaları doğru olsaydı bile, öne sürülen ‘suç’ türü ya da Cook aleyhinde sunulan zayıf deliller görevden alma konusunda geçerli bir neden teşkil etmez” ifadelerine yer verildi. Cook’un avukatları ise “Başkanın kesin bir kanıt bulsa bile, kendisini görevden almak için geçerli bir nedene sahip olamaz” dedi.

Anayasal Hakkın İhlali İddiası

Cook’un avukatları, Trump’ın görevden alma girişimini herhangi bir bildirim ya da hukuki süreç olmadan gerçekleştirdiğini belirterek, Cook’un anayasal haklarını ihlal ettiğini savundu. Dava, eski Başkan Joe Biden tarafından atanan Bölge Hakimi Jia Cobb’a sunuldu. Ekonominin canlanması için Fed’e faizleri düşürme çağrısında bulunan Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın temmuz ayında politika faizini sabit tutma kararını, ülkeye trilyonlarca dolara mal olduğunu belirterek eleştirdi.

TRUMP’IN SUÇLAMALARI

Trump, Fed Üyesi Cook’u görevden alarak yerine getireceği ismin kendisi tarafından aday gösterilmesine imkan tanıdı. 2021’de alınan mortgage kredisinde “aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden” eylemleri gerekçe göstererek Cook’un görevden alınmasını istemişti. Trump, sosyal medya hesabından Cook’u mortgage başvurusu sırasında yalan beyanda bulunmakla suçlayarak, Cook’un Michigan’da bir mülk ile ilgili olarak bir yıl boyunca orada yaşayacağına dair bir belge imzaladığını ifade etti. Cook ise, Trump’ın kendisini görevden alma yetkisi olmadığını savunarak, görevine devam edeceğini beyan etti. “İstifa etmeyeceğim. 2022’den bu yana yaptığım üzere Amerikan ekonomisine yardımcı olmak için görevimi sürdüreceğim” şeklinde konuştu.

Cook, aynı zamanda Fed’in 111 yıllık tarihindeki ilk başkan tarafından görevden alınan yönetim kurulu üyesi konumunda bulunuyor.