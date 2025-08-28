Fed Üyesi Lisa Cook Dava Açtı

FED ÜYESİ LISA COOK DAVALIK OLDU

Lisa Cook, ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden alma kararına karşı hukuki süreç başlattı. Dava ile ilgili ilk duruşma yarın gerçekleştirilecek. Trump tarafından görevden alınan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ilk siyahi kadın Yönetim Kurulu Üyesi olan Cook, Trump’ın kendisini görevden alma yetkisi bulunmadığını iddia ediyor. Dava dilekçesinde, Trump’ın 25 Ağustos’ta kendisini görevden alacağını açıklayarak “emsali olmayan” bir adım attığı ve Fed üyelerinin yalnızca “geçerli bir sebep” ile görevden alınmalarını öngören anayasayı ihlal ettiği detaylandı.

GEÇİCİ TEDBİR TALEBİ

Cook, Trump’ın kendisini görevden alma girişiminin yasadışı olduğunu vurgulayarak mahkemeden geçici tedbir kararını talep etti. Bu talep doğrultusunda, dava süresince Fed’deki görevinden alınmasına ilişkin herhangi bir adımın engellenmesini istiyor. Dava dilekçesinde, “Başkanın doğru olmayan iddiaları doğru olsaydı bile, Başkan’ın söz ettiği ‘suçun’ niteliği ve Cook’a karşı sunulan zayıf kanıtlar, görevden alma için geçerli bir sebep teşkil etmez” ifadesi yer alıyor.

TRUMP’IN İDDİALARI

Cook’un avukatları, Trump’ın kendisini görevden alma girişiminin hiçbir bildirim ya da yargı süreci olmadan yapıldığını belirterek, bunun Cook’un anayasal haklarını ihlal ettiği yönünde eleştirilerde bulundu. İddialara göre, Fed diğer devlet kurumlarından ayrıldığı ve kendine özgü bir tarihi geleneği olduğu için bu durum daha da önem taşıyor. Dava, eski Başkan Joe Biden tarafından atanan Bölge Hakimi Jia Cobb’a sunuldu.

TRUMP’IN FED’E YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ

Ekonominin yeniden canlanması için Fed’e faizleri düşürme çağrısında bulunan Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın temmuz ayı sonunda faiz oranlarını sabit tutma kararının ülkeye trilyonlarca dolara mal olduğunu söylemişti. Ayrıca, Powell’ı görevden alma tehdidinde bulunmuştu. Trump, Cook’un görevden alınmasının ardından yerine getireceği kişinin kendisi tarafından aday gösterilmesi mümkün hale geliyor. Fed’in 111 yıllık tarihindeki Trump, Cook’u görevden alan ilk başkan oldu. Trump, Cook’un görevden alınmasına gerekçe olarak 2021 yılında aldığı mortgage kredisinde “aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden” eylemleri öne sürmüştü.

COOK’UN CEVABI

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cook’u mortgage başvurusu sırasında yalan beyanda bulunmakla suçladı. Cook’un Michigan’daki bir mülk ile ilgili olarak bir yıl boyunca orada yaşayacağını taahhüt eden bir belge imzaladığını belirtti ve iki hafta sonra Georgia’daki başka bir mülk için yine bir yıl boyunca orada yaşayacağını ifade eden bir başka belge daha imzaladığını söyledi. Cook, tüm bu iddiaların medyadan öğrendiğini vurgulayarak, Trump’ın kendisini görevden alma yetkisinin bulunmadığını ve görevine devam edeceğini açıkladı. “İstifa etmeyeceğim. 2022’den bu yana yaptığım üzere Amerikan ekonomisine yardımcı olmak için görevime devam edeceğim,” şeklinde konuştu.