“Fed Üzerinde Enflasyon Değerlendirmesi”

MINNEAPOLIS FED BAŞKANINDAN ENFLASYON YORUMU

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, bu verinin Fed’in izlediği para politikası stratejisini desteklediğini belirtiyor. Kashkari, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, enflasyonun doğru yönde ilerlediğini vurguladı ve “Ancak, bir karar vermeden önce daha fazla veri görmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki ayın verilerinin karar sürecinde kritik olacağına dikkat çekti.

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Ekim ayı enflasyon verilerine göre, ABD’de enflasyon aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,6 seviyelerinde gerçekleşti ve Mart ayından bu yana ilk kez artış gösterdi. Çekirdek enflasyonun ise aylık bazda üçüncü kez yüzde 0,3 olarak belirlendiği görülüyor. Bu veriler, enflasyonda yavaş ama istikrarlı bir artış sürecine işaret ediyor. Fed, geçtiğimiz haftaki toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan indirerek genişlemeci politika stratejisini devam ettirdi ve Kasım ile Aralık toplantılarında benzer indirimlerin beklenmesi olası görünüyor.

FAİZ İNDİRİMLERİNE DAİR TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, olası faiz indirimlerine dikkat edilmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunuyor. Logan, “Eğer fazla indirim yapılırsa, enflasyon yeniden hızlanabilir. Bu durumda en iyisi dikkatli ilerlemektir” diyerek temkinli bir yaklaşım sergiledi. Ekonomistler ise Donald Trump’ın ekonomi politikalarının enflasyon üzerinde ek bir baskı yaratabileceğini öngörüyor. Bu durum, Fed’in para politikası kararlarının daha ihtiyatlı bir şekilde alınmasını gerektirebilir.

Kaynak: Bloomberg HT