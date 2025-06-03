Fed, Wells Fargo’nun Kısıtlamasını Kaldırdı

ABD MERKEZ BANKASI WELLS FARGO’NUN KISITLAMALARINI KALDIRDI

ABD Merkez Bankası (Fed), Wells Fargo’ya 2018 yılında uygulanan varlık büyüklüğü kısıtlamasını kaldırarak bankanın yeniden büyümesi için yol açtı. Fed, yaptığı açıklamada, “Wells Fargo, 2018 tarihli yaptırım kararında belirtilen tüm şartları yerine getirdi” ifadesini kullandı ve bu nedenle bankanın bilanço büyüklüğüne getirilen sınırlamanın kaldırıldığını belirtti.

İYİLEŞTİRME ÇABALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Fed’in açıklamalarında, Wells Fargo’nun kurumsal yönetim ile risk yönetimi programlarına dair kendi değerlendirmesinin yanı sıra bankanın iyileştirme çabaları ve üçüncü taraf değerlendirmelerinin de tamamlandığı vurgulandı. Açıklamada, “Büyüme kısıtlamasının kaldırılması, bankanın eksikliklerini giderme konusunda kaydettiği önemli ilerlemeyi ve gerekli koşulları yerine getirdiğini yansıtıyor” denildi.

SAHTE HESAP SKANDALI SONRASI KISITLAMALAR

Wells Fargo, 2016 yılında ortaya çıkan sahte hesap skandalı sonrası kamuoyundan ve düzenleyicilerden gelen tepkilerle karşılaşmış, 2018 yılında dönemin Fed Başkanı Janet Yellen tarafından uygulanan varlık büyümesi kısıtlaması ile cezalandırılmıştı. Bu kısıtlama, bankanın bilanço büyüklüğünü sınırlayarak büyüme potansiyelini engellemişti.