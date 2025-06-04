Fed, Wells Fargo’nun Sınırlamasını Kaldırdı

WELLS FARGO’NUN KISITLAMALARI KALDIRILDI

ABD Merkez Bankası (Fed), 2018 yılında Wells Fargo’ya uygulanan varlık sınırı kısıtlamasını kaldırarak bankanın yeniden büyüme yolunu açtı. Fed’den gelen açıklamada, Wells Fargo’nun 2018’de belirlenen tüm şartları başarıyla yerine getirdiği ve bu sebepten dolayı bankanın bilanço büyüklüğüne konulan sınırlamanın geri alındığı bildirildi. Açıklamada, Fed’in bankanın iyileştirme çabalarını ve bağımsız değerlendirmeleri göz önünde bulundurarak, Wells Fargo’nun kurumsal yönetim ile risk yönetimi programları üzerindeki kendi analizini de tamamladığı kaydedildi.

BÜYÜME KISITLAMASI KALKTI

Fed’in açıklamasında, “Büyüme kısıtlamasının kaldırılması, bankanın eksikliklerini giderme konusunda kaydettiği önemli ilerlemeyi ve bankanın büyüme kısıtlamasının kaldırılması için gerekli koşulları yerine getirdiğini yansıtıyor” ifadesine yer verildi. Wells Fargo, 2016 yılında patlak veren sahte hesap skandalının ardından kamuoyunun ve denetleyicilerin eleştirileriyle karşılaşmış, 2018’de dönemin Fed Başkanı Janet Yellen tarafından varlık büyümesi kısıtlamasına tabi tutulmuştu. Bu yaptırım, bankanın bilanço büyüklüğünü kısıtlayarak genişlemesini engellemişti.