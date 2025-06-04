Fed, Yüksek Tarife Oranları Üzerinde Baskı

FED’İN RAPORU AÇIKLANDI

ABD Merkez Bankası (Fed), yüksek tarife oranlarının maliyetler ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturduğunu açıkladı. Merkez bankası, Amerikan ekonomisine dair mevcut durumu ortaya koyan “Bej Kitap” raporunun haziran sayısını yayımladı. Bankanın 12 şubesinden elde edilen analizlerle derlenen raporda, ekonomik faaliyetin önceki rapor dönemine göre hafif bir düşüş gösterdiği ifade edildi.

BELİRSİZLİK SEVİYELERİ YÜKSEK

Raporda, ekonomik ve politik belirsizlik seviyelerinin yüksek olduğuna dikkat çekilerek, bu durumun tüm bölgelerde iş ve hanehalkı kararlarında tereddüt ve temkinli bir yaklaşım oluşturduğu kaydedildi. Bazı bölgelerde ekonomik görünümün kötüleştiği, bazı bölgelerde ise iyileştiği belirtildi. Bununla birlikte, görünümün genel olarak önceki rapora göre değişmediği ifade edildi. İstihdam oranının önceki rapordan bu yana çok az değişim gösterdiği, ücretlerin ise mütevazı bir hızla arttığı aktarıldı. Ancak bazı bölgelerde ücret baskılarında genel bir gevşeme olduğu, diğer bölgelerde de artan yaşam maliyetlerinin ücretlere yukarı yönlü baskı oluşturduğu bildirildi.

FİYAT ARTIŞLARI VE BEKLENTİLER

Raporda “Fiyatlar bir önceki rapordan bu yana ılımlı bir hızda artmıştır.” değerlendirmesi yapıldı. Maliyetlerin ve fiyatların gelecekte daha hızlı artmasını bekleyenlerin varlığına işaret eden raporda, birkaç bölgede beklenen maliyet artışlarının “güçlü, önemli veya kayda değer” olarak nitelendirildiği belirtildi. Tüm bölgeler yüksek tarife oranlarının maliyetler ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturduğunu vurguladı. Ancak farklı bölgelerde yüksek maliyetlere karşı verilen yanıtların çeşitlilik gösterdiği, tarife kaynaklı maliyetlerin üç ay içinde yansıtılmasının planlandığı ifade edildi.