Fedakar Teyze 15 Kilo Verip Yeğenini Kurtardı

İHTİYAÇ HALİNDEN DOLAYI BAĞIŞLAMA KARARI

Avusturya’da özel bir firmada optimize raportörü olarak görev yapan ve doğuştan tek böbreği bulunan iki çocuk babası Kürşat Özkan’a, 5 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Doktorların 6 ay önce nakil olması gerektiğini bildirdiği Özkan’a, Avusturya’da uygun böbrek bulunamadı. Kayseri’de yaşayan ve tansiyon hastası olan teyze Songül Canpolat, yeğenine böbreğini bağışlamak için harekete geçti.

KONTROLLER VE EGZERSİZLERLE KİLO VERME SÜRECİ

Doktorların zayıflaması gerektiğini belirttiği Canpolat, 6 ay boyunca düzenli egzersiz yaptı ve haftada 3 gün Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne giderek kontrollerini gerçekleştirdi. Bu süre zarfında, 15 kilo vererek 80 kilodan 65 kiloya düştü. Songül Canpolat’ın böbreği, yapılan uygunluk testlerinin ardından yeğeni Kürşat Özkan’a nakledildi. Başarılı geçen operasyon sonrası teyze ve yeğen taburcu edildi.

AMELİYAT SÜRECİ VE DUYGULAR

Ameliyat sürecini anlatan Songül Canpolat, “Yeğenimin böbreğe ihtiyacı olduğunu duyduğum zaman Erciyes Üniversitesi’ne geldim. Doktorlarla görüştüm. Tansiyon hastası olduğum için zayıflayınca böbreğimi yeğenime verebileceğimi söylediler. Güzel bir yol çizdiler. 80 kilodan 65 kiloya düştüm. Yürüyüş ve diyet yaparak kilo verdim. Bunun sonucunda böbreğimi yeğenime hediye ettim. 6 ay boyunca günde sabah-akşam 20 bin adım atarak zayıfladım. Hipertansiyon hastası böbrek veremiyormuş ama ben zayıfladığım için verebileceğimi belirttiler.” şeklinde konuştu. Canpolat, tansiyon hastası olmasının ardından hastanede 12 gün boyunca kontrollerinin yapıldığını ve güzel bir tedavi uygulandığını belirtti. Sonraki kontroller sonrası böbreğini nakledebileceği söylendi ve böbreğini bağışladı.