Fedek Başkanı Sadullah Sakallıoğlu, Özölçer’i Ziyaret Etti

ZİYARET VE GÖRÜŞMELER

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadullah Sakallıoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i Farabi Kampüsü Rektörlük makamında ziyaret etti. Bu önemli ziyarette, BEUN Rektörü Prof. Dr. Özölçer, FEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sakallıoğlu, BEUN Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Demir ve Dr. Öğretim Üyesi Afşin Kürşat Gazanfer de hazır bulundu.

EĞİTİM KALİTESİ VE AKREDİTASYON SÜREÇLERİ

Görüşmenin ana teması, üniversitenin eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, akreditasyon süreçlerinin geliştirilmesi ve bu çerçevede yapılacak iş birlikleri üzerineydi. Rektör Prof. Dr. Özölçer, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 5 yıl süreyle akredite edilmenin üniversite açısından büyük bir kazanım olduğunu vurguladı. Üniversitedeki yeni açılan bölümler ve başvuruları yapılan programlarla ilgili akreditasyon süreçleri hakkında bilgi paylaşarak, kalite güvencesine verdikleri önemin altını çizdi.

FEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadullah Sakallıoğlu, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e dostane misafirperverliği için teşekkür etti ve üniversitenin kalite güvencesi ile akreditasyon konusundaki başarılı çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.