Federal Temyiz Mahkemesi Tarife Kararını Durdurdu

FEDERAL TEMYİZ MAHKEMESİ TARİFE KARARINI DURDURDU

ABD’de federal temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın diğer ülkelerden ithal edilen mallara uyguladığı tarifeleri engellemeye yönelik mahkeme kararını geçici olarak durdurdu. Trump yönetimi, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin tarifeleri engelleme kararını temyize götürdükten sonra federal temyiz mahkemesi, hükümetin temyiz süreci boyunca kararın yürürlükte kalmaması için yaptığı talebi değerlendirdi ve kabul etti.

HÜKÜMETİN İTİRAZ SÜRECİ

Mahkeme, davacı eyaletler ve şirketlerin 5 Haziran’a kadar hükümetin itirazına yanıt vermelerini talep etti. Hükümetin ise bu yanıtlara 9 Haziran’a kadar cevap verme hakkı bulundu. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump’ın uyguladığı gümrük vergileriyle ilgili olarak bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından açılan davada kararını açıklamıştı.

HÜKÜMETİN GEREKÇELERİ

Kararda, karşılıklılık esasına dayanan tarifelerin, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) çerçevesinde Başkan’a tanınan yetkileri aştığı belirtildi. Ayrıca, Anayasa’nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisinin yalnızca Kongre’ye ait olduğu vurgulandı. Mahkeme, itiraz edilen tarife kararlarının iptal edileceğini ve uygulanmasının kalıcı olarak engelleneceğini ifade etti. Trump yönetimi ise bu karara, hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve Başkan’ın yetkisine müdahale edildiği hukukçu gerekçesiyle itiraz etti. Yönetim, eğer mahkemenin tarifeleri engelleme kararını askıya almaması durumunda Yüksek Mahkemeye başvurabileceklerini belirtti.