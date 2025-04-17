“Federal Yapı Yok, YPG Silah Bırakacak.”

DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGELERİNDEN MİLLETVEKİLLERİYLE TOPLANTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Merkezi’nde Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerinden milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda, Suriye’deki durumla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye’nin Suriye politikası çerçevesinde belirlenen kırmızı çizgileri hatırlatarak, YPG’nin silah bırakması ve federal bir yapılanmanın reddedilmesi gerektiğini ifade etti.

YPG’YE SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Fidan, YPG ile ilgili durumu yakından izlediklerini belirterek, “YPG’nin silah bırakarak Suriye milli ordusuna katılması yönünde kararlıyız. Ordu dışında başka bir silahlı yapıya izin verilmeyecek,” açıklamasında bulundu. Bu, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

FEDERALİZM TARTIŞMALARINA SON NOKTA

Suriye’nin yönetim yapısına ilişkin tartışmalara son veren Fidan, federal bir sistemin gündemde olmadığını vurguladı. “Suriye’de federal bir yapılanma asla söz konusu değil. Merkezi yönetim ve ülke bütünlüğü esas alınacak,” diyerek net bir duruş sergiledi.

KÜRTLERİN ANAYASAL ROLÜ

Bakan Fidan, Suriye’deki Kürt toplumunun haklarına da dikkat çekti. “Kürtler, Suriye anayasasının kurucu unsurlarından biri olarak yer almalı. Bu, kapsayıcı bir yönetim için önemli,” sözlerini sarf etti. Bu açıklama, Türkiye’nin Kürtlerin haklarını desteklediğini ancak ayrı bir yapılanmaya karşı olduğu mesajını veriyor.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA ELEŞTİRİ

Toplantıda Fidan, İsrail’in Suriye’deki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine de değindi. “İsrail’in son saldırıları, bölgeyi daha da kaosa sürükleme çabasıdır. Buna karşı eleştirel bir tavır içindeyiz,” dedi. Ayrıca DEAŞ ile mücadelenin üstelik Ürdün ve diğer bölge ülkeleriyle iş birliği ile devam edeceğini de belirtti.